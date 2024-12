Fahrer flüchtet mit gestohlenem Auto - rasante Verfolgungsjagd endet im Wald

Am Mittwoch ist ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in Lindau vor der Polizei geflohen. Wie die Beamten mitteilen, fuhr er über mehrere rote Ampeln und fuhr schließlich durch Wasserburg bis nach Hengnau. Wie sich später herausstellte, wurde das Fluchtfahrzeug zuvor in Baden-Württemberg als gestohlen gemeldet.

Doch von vorn: Gegen 11.30 Uhr informierte ein Zeuge die Lindauer Polizei über einen Autofahrer, der sich auf einem Parkplatz im Bleicheweg in Lindau auffällig verhielt und wild gestikulierte. Als die Streife vor Ort eintraf, gab der Fahrer Gas und fuhr davon. Im Bleicheweg überholte er ein anderes Auto, überfuhr zwei rote Ampeln und flüchtete weiter Richtung Aeschacher Markt. Die Anhaltesignale der Polizei ignorierte er.

Verfolgungsjagd im Westallgäu: Auto war als gestohlen gemeldet

Er setzte seine Flucht über einen Feldweg an den Bahngleisen zwischen Bodolz und Wasserburg fort weiter nach Hengnau. Beim Abkürzen über eine Wiese übersah er ein Schlagloch, das Auto verlor dadurch mehrere Fahrzeugteile.

Weil er so riskant fuhr, verloren die Beamten zeitweise den Sichtkontakt zu dem Flüchtenden. Im Rahmen der Fahndung entdeckten sie das verunfallte Auto auf einem Feldweg im Wald. Der Fahrer rannte zu Fuß weiter. Den Beamten gelang es schließlich den Mann festzunehmen. Er hatte den Fahrzeugschlüssel bei sich.

Polizei bringt Tatverdächtigen in eine Klinik

Wie sich herausstellte, war das Fluchtfahrzeug in Baden-Württemberg als gestohlen gemeldet. Der tatverdächtige 28-Jährige konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter Drogen stand, weshalb ihm Blut abgenommen wurde.

Da er in Baden-Württemberg zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben war, holten ihn Beamte aus Friedrichshafen ab und brachten ihn in eine Klinik. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Fahrzeugdiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

