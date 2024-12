88-jähriger Vermisster aus Sigmarszell wohlbehalten aufgefunden

Ein 88-Jähriger aus Sigmarszell war vermisst worden. Am Samstagmittag meldet die Polizei, dass der Mann wohlbehalten aufgefunden wurde. Laut Polizei war der Senior seit Freitagabend aus dem Ortsteil Hubers vermisst worden.

Der Mann hatte sein Wohnanwesen in der Nacht auf Samstag zu Fuß verlassen - in eine zunächst unbekannte Richtung. Im Laufe der Nacht bemerkte die Ehefrau des Vermissten dessen Abwesenheit und setzte einen Notruf ab. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen im Umfeld konnte der 88-Jährige vorerst nicht gefunden werden.

88-jähriger Vermisster aus Sigmarszell gefunden - Mann war leicht unterkühlt

Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr hatte eine Polizeistreife den Mann in Sigmarszell gefunden. Er war leicht unterkühlt, aber sonst wohlauf. Die Polizisten brachten ihn zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik. Diese könne er aber voraussichtlich schon heute wieder verlassen.

Aufgrund der Kälte war die Polizei davon ausgegangen, dass der Mann sich auch in Lebensgefahr befinden könnte.

