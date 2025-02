Diebe schleichen sich im Seniorenheim in mehrere Zimmer

Unbekannte Täter haben offenbar versucht, in einem Seniorenheim in Lindenberg an Wertgegenstände zu gelangen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, hat sich der Vorfall am 3. Februar ereignet.

Versuchter Diebstahl im Seniorenheim Lindenberg: Mutmaßliche Täter noch unbekannt

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich mutmaßlich zwei Personen gegen 13.30 Uhr in der Einrichtung auf. Mindestens eine von ihnen betrat laut Polizeisprecher Martin Hämmerle mehrere Zimmer von Bewohnern. Dabei habe die Person ein Taschentuch oder Ähnliches in der Hand getragen – und dadurch den Eindruck erweckt, Reinigungsarbeiten durchzuführen. In einem der Zimmer wurde ein abschließbares Wertsachenfach, das in einem Schrank verbaut war, gewaltsam geöffnet. „Es entstand geringer Sachschaden, jedoch wurde nichts entwendet“, schildert Hämmerle.

Was die Ermittlungen offenbar erschwert: „Die durch Zeugen (Bewohner und Personal) abgegebenen Täterbeschreibungen weichen stark voneinander ab, sodass hierzu keine verlässlichen Angaben gemacht werden können“, sagt der Polizeisprecher.

Der Vorfall wurde von der Polizei Lindenberg aufgenommen. Die Kriminalpolizei war laut Hämmerle nicht involviert.

