Nach 17 Jahren wird Natascha Lessing am 29. Dezember zum letzten Mal ihre Gäste bewirten. Dann schließt die Villa Lessing am Bahnhofsplatz in Weiler für immer. Leicht gefallen ist Lessing diese Entscheidung nicht. Doch beim Blick auf die Zahlen, ist sie realistisch, sagt sie.

