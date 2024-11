Volksbank schüttet 46.000 Euro für 88 Projekte aus

Es ist stets ein besonderer Abend für die Volksbank Lindenberg – und für eine Vielzahl von Vereinen und Einrichtungen: Einmal jährlich lädt die Bank zur Spendenübergabe.

So voll wie heuer war die Volksbank-Galerie dabei noch nie. Denn 88 Projekte hat die Bank in diesem Jahr unterstützt – mehr denn je. Insgesamt 46.000 Euro fließen so an Schulen, Vereine und Pfarreien.

Das sind die größten Einzelbeträge

Die größten Einzelbeträge hat die Volksbank bereits vor einigen Wochen im Rahmen ihres Förderpreises vergeben. Wie berichtet, erhielten der Musikverein Scheffau für den Proberaum-Umbau 3500 Euro, die Grundschule Lindenberg für ein Zirkus-Projekt im kommenden Jahr 2500 und der Opfenbacher Trachtenverein „Oberleiblachtaler“ für die Anschaffung eines Akkordeons 1500 Euro.

Auch jetzt zeigte sich bei der Übergabe der Spenden, wie vielfältig die Projekte im Geschäftsgebiet der Volksbank Lindenberg sind. So unterstützte die Bank heuer unter anderem das Bezirksmusikfest in Maria-Thann, den Leiblachlauf des TSV Hergensweiler, verschiedene Konzerte, die Erneuerung des Außengeländes der Lindenberger Kindertagesstätte St. Afra, den Kauf eines neuen Schwebebalkens durch den TV Lindenberg und den Kauf eines Ersatzfahrzeuges der THW-Helfervereinigung.

Woher der Großteil der Spenden stammt

Ein Großteil der Spenden stammt aus den Zweckerträgen des Gewinnsparens der Bank. Hier kaufen Kunden für jeweils fünf Euro ein Los. Vier Euro davon sind ein Sparbetrag, der Rest finanziert Gewinne und nicht zuletzt die Spenden.

Für Volksbank-Vorstandsmitglied Georg Straub ist die finanzielle Unterstützung der Projekte zugleich ein Dank für das vielfältige ehrenamtliche Engagement, das dahintersteht. So sprach er die Vertreter der Vereine in besonderer Weise an: „Was wäre die Gesellschaft ohne das Ehrenamt, ohne Sie!“.

Auch kommunale Vertreter in der Jury

Die Gesellschaft ist aus Sicht von Straub ohne das Ehrenamt nicht denkbar: „Sie sind es, die Kleinkindern, aber auch Senioren oder kranken Menschen Lebensfreude, Motivation und Erfahrungen schenken“. Die Politik könne dafür nur die Rahmenbedingungen schaffen. Und die Volksbank könne das nur finanziell unterstützen.

Eine Jury hatte die jetzt unterstützten Projekte ausgewählt. Zu ihr gehörten neben Vertretern der Bank auch Repräsentanten der Kommunen. Lindenbergs Citymanager Sascha Schmid bedankte sich stellvertretend für das ehrenamtliche Engagement: „Sie sind das Herzstück der Gesellschaft“, sagte er.