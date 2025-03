33-Jähriger postet auf WhatsApp menschenverachtendes Bild. Ist das Volksverhetzung?

In manchen WhatsApp-Gruppen geht es ordentlich zur Sache. Da werden menschenverachtende Bilder gepostet, rechtsextreme Sprüche geteilt. Einen solchen Fall hat jetzt das Amtsgericht Lindau verhandelt. Auf der Anklagebank saß ein 33-Jähriger aus dem Westallgäu. Der Vorwurf: Volksverhetzung. Konkret ging es um ein Bild mit menschenverachtendem Inhalt. Die Verhandlung eröffnete aber auch einen Blick auf das, was in manchen WhatsApp-Gruppen vor sich geht.

