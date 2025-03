Fußball schaltet in den Vollbetrieb: Wo am Wochenende im Westallgäu gekickt wird

Der Fußball nimmt nun endgültig den Vollbetrieb auf. Ab diesem Wochenende sind von der Landesliga bis hinab zur Kreisliga B alle Ligen im Einsatz.

In der Bezirksliga ist es aus Westallgäuer Sicht ein ungewöhnlicher Spieltag: Sowohl der SV Maierhöfen-Grünenbach (in Leutkirch) als auch der FC Scheidegg (in Weingarten) müssen auswärts ran. Normalerweise spielt immer einer daheim und der andere in der Fremde. Geschuldet ist das dem Umstand, dass Scheidegg seine ersten drei Rückrundenspiele allesamt auswärts hat. Das erste Heimspiel hat das Schlusslicht erst am 6. April gegen den SV Baindt.

Spitzenspiel in Isny

In der Kreisliga A ist aus heimischer Sicht nur der SV Eglofs im Einsatz. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Dengler, der kürzlich seinen Vertrag verlängert hat, hat dafür allerdings gleich ein Spitzenspiel: Der Tabellendritte muss zum Tabellenzweiten FC Isny. Beide Mannschaften haben 33 Punkte und dürften in der Rückrunde mit Aichstetten (34) den Aufstieg unter sich ausmachen.

Das Derby zwischen dem TSV Röthenbach (13.) und dem FC Lindenberg (9.) ist auf ein exponiertes Datum mit vermeintlicher Gutwettergarantie verlegt worden: Mittwoch, 28. Mai – der Abend vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt. Für beide Mannschaften geht es in der Rückrunde knallhart um den Klassenerhalt. Nachdem der Bezirk Bodensee im Sommer eine der drei Kreisligen A streichen wird, läuft es auf fünf Direktabsteiger hinaus.

Stiefenhofen spielt auf Kunstrasen

In der Kreisliga B haben alle drei heimischen Teams ein Heimspiel. Der TSV Stiefenhofen (8.) weicht dabei für das Duell gegen den SV Tannau (11.) am Samstag in bewährter Manier auf den Kunstrasen in Kalzhofen (Oberstaufen) aus. Die SG Wohmbrechts (3.) hat auf dem Weg zum anvisierten Aufstieg gegen Schlusslicht TSV Wangen (im Schnitt 4,75 Gegentore pro Spiel) eine Pflichtaufgabe. Der TSV Opfenbach (7.) will gegen Oberreitnau (8.) seine dürftige Heimbilanz aufpolieren.

Alle Fußballspiele auf einen Blick Landesliga Württemberg FV Weiler – Friedrichshafen (Sa, 15.30 Uhr) Srbija Ulm – TSV Heimenkirch (So., 15 Uhr) Bezirksliga Bodensee FC Leutkirch – SV Maierhöfen (So., 15 Uhr) Weingarten – FC Scheidegg (So., 15 Uhr) Kreisliga A3 FC Isny – SV Eglofs (So., 15 Uhr) Kreisliga B1 Leutkirch II – Maierhöfen II (So., 12.45 Uhr) Weingarten II – Scheidegg II (So., 13.15 Uhr) FV Weiler II – SV Kressbronn II (So., 15 Uhr) Kreisliga B5 TSV Stiefenhofen – SV Tannau (Sa., 16 Uhr) Opfenbach – Oberreitnau (So., 15 Uhr) SG Wohmbrechts II – TSV Wangen (So., 15 Uhr) Kreisliga B6 FC Isny II – SV Eglofs II (So., 17 Uhr) Frauen-Regionenliga SG Eglofs – Immenried (11., 11 Uhr) Frauen-Bezirksliga Bodensee FC Scheidegg – SV Baindt (So., 10.30 Uhr) Bad Waldsee – Maierhöfen (So., 10.30 Uhr) Frauen Bezirksliga Schwaben (Bayern) Mering – Thalkirchd./Stiefenhofen (So., 12 Uh