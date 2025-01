Sie kommt vom Hutmuseum aus Lindenberg: Stiefenhofen hat eine neue Gästeamtsleiterin

Zehn Jahre lang war Daniela Eger-Popp im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg beschäftigt. Nun ist sie neue Gästeamtsleiterin in Stiefenhofen. Diese berufliche Veränderung war für sie „dran“, denn an den Ruhestand denkt die 55-Jährige noch nicht. Stattdessen hat sie die Herausforderung gelockt, alleinverantwortlich zu arbeiten. Das muss sie in Stiefenhofen auch, denn in ihrer neuen Funktion ist sie nicht nur das „neue Gesicht“ der Gemeinde gegenüber den touristischen Gästen, sondern auch alleinige Ansprechpartnerin für die aktuell 45 Vermieter.

Stiefenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gästeamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis