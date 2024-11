Gerade noch ist Elmar Kretz als Mitglied der Jury beim ersten Zirkusfestival in Las Vegas gewesen. Jetzt steckt er schon mittendrin in den Vorbereitungen für den Weihnachtscircus in Ravensburg. Dessen 17. Auflage feiert am 14. Dezember Premiere und damit eine Woche früher als gewohnt. „Es wird eine runde Geschichte“, blickt Elmar Kretz voraus.

