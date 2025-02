Flucht von Lindau nach Wangen: Autofahrer rast vor der Polizei davon

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein 25-jähriger Autofahrer von Lindau bis nach Wangen vor der Polizei geflüchtet. Wie die Beamten mitteilen, baute er einen Unfall und wurde schließlich vorläufig festgenommen.

Demnach wollte eine Streife den Mann um kurz nach 1 Uhr in Lindau kontrollieren. Doch der Fahrer gab Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Im Stadtgebiet von Lindau fuhr er über einen Kreisverkehr und dann weiter auf die A96 Richtung Wangen. An der Ausfahrt Wangen-West fuhr er von der Autobahn ab und ins Stadtgebiet von Wangen hinein.

Flucht im Westallgäu: Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Wohl aufgrund fehlender Ortskenntnis des Fahrers und der überhöhten Geschwindigkeit schanzte das Auto über den Kreisverkehr in der Ravensburger Straße. Der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug. Es drehte sich und kam letztlich zum Stehen.

Der 25-Jährige blieb bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt. Die Beamten nahmen ihn widerstandslos fest. Am Auto und am Streifenwagen entstand bei der Verfolgungsjagd ein Schaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

Das könnte der Grund für die Flucht gewesen sein

Wie sich herausstellte, besteht gegen den 25-Jährigen ein Fahrverbot wegen einer zurückliegenden Fahrt unter Drogeneinfluss. Zudem ergaben sich laut Polizei Hinweise darauf, dass der Mann auch bei seiner Flucht unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Ihm wurde im Krankenhaus daher Blut abgegenommen.

Die Polizei Kißlegg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Flüchtenden gefährdet wurden, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 07563/9099-0 melden.

