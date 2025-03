Endlich kann im Waldbad Isny wieder gebadet werden

Isabel Jagszas, Christoph Bisle und Aaron Reich haben im vergangenen Jahr die Verantwortung für das Waldbad in Isny übernommen. Die neuen Betreiber der Campinganlage brachten einen großen und vor allem langfristigen Plan mit und hatten deshalb vom ersten Tag an viel zu tun. Das hat seither nicht abgenommen. Im Gegenteil. Am Ende ihres ersten Winters sind sie weiter dabei, den idyllischen Ort nach ihren Vorstellungen zu entwickeln. Läuft alles nach Plan? Fast. „Wir sind so ungeduldig. Aber natürlich geht nicht alles auf einmal“, sagt Jagszas.

Aktuell bereitet sich die Gruppe auf den Saisonstart vor. Ab Freitag, 4. April, dürfen die ersten Camper anreisen, um den Platz mit Leben zu füllen. Auf die ersten Gäste warten einige Veränderungen sowie eine große Baustelle. Der Aufenthaltsraum nämlich wird gerade frisch gemacht. Im Hauptgebäude neben dem Gastronomiebereich hat er eine wichtige Funktion, um nicht zuletzt als Schlechtwettervariante herzuhalten. Umso wichtiger ist es den Betreibern, dass er einladend und modern wirkt.

Viele Arbeiten in Eigenregie

So gut wie alles erledigen die Betreiber in Eigenregie. Erst wurde der Raum entkernt, dann kam die erste große Überraschung. Die Bodenplatte hatte Löcher und musste erneuert werden. Nicht nur der Innenraum wird neu gemacht, auch die Fensterfront hin zum See ist frisch gemacht worden.

Bis zum Sommer, hoffen die Betreiber, soll alles fertig sein. Schon bereit sind dafür die Blockhütten, die einen neuen Anstrich und eine neue Innenausstattung bekommen haben, und die Ferienwohnung. Neu ist die Homepage inklusive neuem Buchungssystem.

Wieder ein Bademeister an Bord

Ganz besonders freuen sich Jagszas, Bisle und Reich, dass sie das Waldbad wieder als für die Öffentlichkeit zugängliches Freibad öffnen können. Das war im vergangenen Jahr nicht möglich, weil ihnen kurzfristig der Bademeister für die gesamte Saison krankheitsbedingt ausfiel. In der Bevölkerung regte sich Unmut, die Betreiber erklärten sich mit einem offenen Brief. Nun sind aber wieder alle an Bord und es kann losgehen - sofern das Wetter mitspielt.

Winetasting, Pilateseinheiten und Weihnachtsbaumverkauf

Doch auch abseits des Badevergnügens bieten die Waldbadbetreiber einiges an Programm für die Camper und die Isnyer. So hat bisher schon ein Winetasting stattgefunden, das im Frühjahr wieder angeboten werden soll. Zudem gab es mehrere Pilateseinheiten am See, außerdem ein kleiner Glühmarkt kurz vor Weihnachten mit Weihnachtsbaumverkauf und Plätzchen. „Das war wirklich nett“, erinnert sich Jagszas. Neu dazu kommen soll in diesem Jahr vermutlich ein Töpferkurs.

Ebenso richtig gut gefallen hat ihnen das Treffen mit den Nachbarn aus den Höfen im Umland. Dieser Kontakt sei ihnen sehr wichtig, sagen die Betreiber. Sie suchen die Nähe ganz bewusst, um zu signalisieren, dass das Waldbad für alle da ist - und nicht nur für die Camper.