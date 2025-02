So schön ist die Waldwelt Skywalk Allgäu in Scheidegg im Winter

Glitzernder Schnee liegt leicht auf den Ästen der unzähligen Tannen. Sanft wiegt der Wind die Wipfel der Bäume hin und her. Vom blauen Himmel herab scheint die Sonne auf die winterliche Landschaft.

Der Skywalk Allgäu in Scheidegg ist nicht nur im Sommer ein Ausflugs-Highlight. Auch im Winter hat die Waldwelt viel zu bieten. Hier finden Besucherinnen und Besucher alle wichtigen Informationen für einen Ausflug im Winter:

Die Eckdaten: Wie lang und wie hoch ist der Skywalk in Scheidegg?

Der Baumwipfelpfad in der Waldwelt Skywalk Allgäu ist 540 Meter lang und durchschnittlich 25 Meter hoch. Der Aussichtsturm misst 40 Meter. Ein gläserner Aufzug und der breit angelegte Weg machen den Skywalk in Scheidegg zudem barrierefrei. Der Baumwipfelpfad kann auch im Winter begangen werden. An dieser Stelle ebenfalls interessant: 14 Fakten zum Skywalk in Scheidegg.

Die Highlights: Was kann man am Skywalk in Scheidegg im Winter erleben?

Die Waldwelt Skywalk Allgäu in Scheidegg bietet allen Abenteurern und Besuchern einige Highlights - auch im Winter:

Für Abenteurer gibt es wie im Sommer Holzplanken, „Elefantenfüße“ und Seile, über die der Baumwipfelpfad überquert werden kann.

Auf den Naturerlebnispfaden lernen Besuchern Wissenswertes über Bäume und Tiere.

Im Winter gibt es in der Waldwelt Skywalk Allgäu eine Natur-Gleitschuhbahn.

In der Winterlounge kann man es sich mit Blick in die Allgäuer Alpen gemütlich machen.

Es finden immer wieder Veranstaltungen wie Eisschnitzen, Märchenstunden oder Nachtwächterführungen statt.

Wer als Winter-Urlauber im Allgäu weitere Ausflugstipps sucht, wird hier fündig.

Die Webcam: Wo finde ich Livebilder von der Waldwelt Skywalk Allgäu?

Vom Aussichtsturm der Waldwelt Skywalk Allgäu aus zeichnet eine 360-Grad-Panoramakamera die Umgebung live auf. Liegt in Scheidegg und der Umgebung Schnee, zeigen die Echtzeit-Bilder täglich ein „Winterwunderland“. Hier finden Sie die Webcam.

Die Öffnungszeiten: Wann hat die Waldwelt Skywalk Allgäu geöffnet?

Die Waldwelt ist im Winter an den Wochenenden (Freitag, Samstag, Sonntag) und in den bayerischen Winterferien täglich jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Betriebsferien 2025: Vom 27. Januar bis einschließlich dem 28. Februar 2025 sind in der Waldwelt Skywalk Allgäu Betriebsferien. Die Sommersaison beginnt am 1. März und endet am 9. November 2025.

Die Preise: Was kostet der Eintritt im Skywalk Scheidegg?

Das sind die Eintrittspreise für die Waldwelt Skywalk Allgäu in der Wintersaison 2024/2025:

Erwachsene: 14,90 Euro

Kinder unter einem Meter: frei

Kinder bis einschließlich 17 Jahre: 10,90 Euro

Familienticket: 46,90 Euro

Das sind die Eintrittspreise für die Waldwelt Skywalk Allgäu in der Sommersaison 2025:

Erwachsene: 15,50 Euro

Kinder unter einem Meter: frei

Kinder bis einschließlich 17 Jahre: 11,50 Euro

Familienticket: 49,00 Euro

Jahresfreikarte Erwachsener: 41,00 Euro

Jahresfreikarte Kind bis einschließlich 17 Jahre: 30,50 Euro

Darauf setzt die Waldwelt Skywalk Allgäu 2025.

Die Anfahrt: Was ist der beste Anfahrtsweg zur Waldwelt Skywalk Allgäu?

Es gibt mehrere Wege, die zur Waldwelt Skywalk Allgäu führen:

Von der Autobahn A96: Von der A96 nimmt man als Autofahrer am besten die Abfahrt Sigmarszell/Scheidegg. Von dort fährt man in Richtung Scheidegg, bis man die Gemeinde erreicht. Dort nimmt man im Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Dann kann man der Beschilderung zum „Skywalk Allgäu“ folgen.

Von Lindenberg: Hier nimmt man i m Kreisverkehr in Scheidegg die zweite Ausfahrt und folgt dann der Beschilderung „Skywalk Allgäu“.

Von Bregenz: Von Bregenz geht es über die A14 und B308 nach Scheidegg. Dort angekommen, folgt man der Beschilderung „Skywalk Allgäu“.

Parken in der Waldwelt Skywalk Allgäu:

Der Parkplatz der Waldwelt Skywalk Allgäu ist kostenpflichtig:

Parken ist bis 30 Minuten frei.

Ab 60 Minuten kostet es 3,00 Euro.

Dann kostet jede weitere angefangene Stunde 1,00 Euro.