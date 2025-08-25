Icon Menü
Wangen: Betrunkener Wohnmobilfahrer mit über drei Promille gestoppt

Wangen

Polizei zieht Wohnmobil-Fahrer mit über drei Promille aus dem Verkehr

In Wangen hat die Polizei einen betrunkenen Wohnmobil-Fahrer gestoppt. Er hatte über 3 Promille. Wie die Beamten ihm auf die Spur kamen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Bei der Kontrolle roch der Wohnmobil-Fahrer deutlich nach Alkohol. Foto: Soeren Stache, dpa

    Am Sonntagmittag hat die Polizei in Wangen im baden-württembergischen Allgäu einen betrunkenen Wohnmobil-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Beamten hatte der Mann über drei Promille.

    Polizei stoppt Fahrer mit über 3 Promille in Wangen

    Der 45-Jährige war gegen 11.30 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Eine halbe Stunde später, gegen 12 Uhr, stoppten ihn die Beamten im Stadtgebiet von Wangen.

    Der Mann roch deutlich nach Alkohol. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer hatte fast 3,2 Promille. Er musste daher eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgegeben und sein Fahrzeug stehen lassen.

    Konsequenzen für betrunkenen Wohnmobilfahrer

    Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagtem ihm bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen. Sie ermitteln nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Wohnmobil-Fahrer. Zudem muss er sich wegen der handgreiflichen Auseinandersetzung strafrechtlich verantworten.

