Senior rutscht in Wangen aus, schlittert einen Hang hinab - und verletzt sich schwer

Ein 88-jähriger Mann hat sich am Donnerstagnachmittag in Wangen im Allgäu nach einem Sturz schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, rutschte er gegen 14.30 Uhr am Rande eines Wohngrundstücks in der Eppslingser Halde aus. Danach schlitterte er rund 50 Meter einen matschigen Hang in Richtung des Argenufers hinab.

Ausgerutscht und gestürzt: Mann in Wangen im Allgäu verletzt sich

Bei dem Sturz zog sich der Mann eine schwere Beinverletzung zu. Der Rettungseinsatz am Hang war laut Polizeibericht kompliziert. Nur mit größerem Aufwand konnte der Mann über das meterlange abschüssige Gelände gerettet werden. Die Rettungskräfte brachten den 88-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

