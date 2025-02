Wangen fehlt Geld: Gemeinderat will Ausgaben deckeln und Investitionen streichen

Der Wangener Gemeinderat hat eine von den Fraktionen gewünschte Extra-Beratungsschleife in Sachen Haushalt 2025 gedreht. Hintergrund war der zusätzliche Beratungsbedarf, den die Stadträte angesichts besonders knapper Kassen in diesem Jahr und den folgenden Jahren sahen. Eines der wichtigsten Ergebnisse vorweg: Verwaltung und Stadtparlament haben sich grundsätzlich auf mehrere gemeinsame Nenner geeinigt.

Diese Nenner kamen im öffentlichen Teil Sitzung nicht im Detail zur Sprache, wohl aber ließ sich der Wille der Fraktionschefs dazu aus den jeweiligen Stellungnahmen heraushören. „Jetzt können wir gut damit leben“, sagte zum Beispiel Tilman Schauwecker für GOL und Grüne. Auch Hermann Schad (Freie Wähler) befand: „Manches stellt sich nach der Fraktionssprecherrunde besser dar.“

Die hatte es Ende Anfang Januar gegeben. Dabei – und offensichtlich auch im nichtöffentlichen Teil der Sitzung – verständigten sich Verwaltung und Gemeinderat auf mehrere Maßnahmen, um den weiter wachsenden Schuldenstand zu bremsen und an einer Perspektive zu arbeiten, im kommenden Jahr möglichst ohne oder mit weitaus geringeren Erhöhungen von Gewerbe- und Grundsteuer auskommen zu können als von der Kämmerei prognostiziert. Denn diese hatte da von „deutlichen“ Steigerungen gesprochen, die 2026 nötig seien.

Doch zurück zu den Nennern. Wie OB Michael Lang auf Anfrage erklärte, handelt es sich bei diesen im Wesentlichen um drei Punkte. Erstens: Am geplanten Investitionsprogramm soll es Einsparungen in Höhe von rund einer halben Million Euro geben. Dabei geht es um Ausgaben für „bewegliches Vermögen“, also etwa die Anschaffung von Fahrzeugen. Das heißt im Umkehrschluss: Geplante hohe Ausgaben für Schulen und Kindergärten sollen wohl nicht angetastet werden.

Auch beim Personal wird gespart

Zweitens: Im Gespräch ist auch eine Haushaltssperre von zwei Prozent auf alle städtische Ausgaben. Den erhofften Effekt rechnet der Rathauschef beispielhaft anhand der Personalausgaben in Höhe von 29 Millionen Euro vor: Durch die Haushaltssperre könnten allein in diesem Bereich rund 580.000 Euro eingespart werden. Für erreichbar hält Michael Lang dies durch ohnehin vorhandene personelle Fluktuation im Laufe eines Jahres. Übersetzt: Frei werdende Stellen könnten erst mit Verzögerung wieder besetzt werden.

Drittens: Die Stadt will (vorläufige) Abstriche beim Stellenplan machen. Konkret geht es dabei um die teilweise Besetzung geplanter weiterer Stellen für die künftige Pflege des Landesgartenschaugeländes und die Koordination von Ehrenamtlichen und Veranstaltungen dort. Sie bleiben zwar Bestandteil des Haushalts, sollen aber einen Sperrvermerk enthalten.

Gremium soll Finanzen durchforsten

Überdies kündigte der OB an, dass noch vor der Sommerpause eine aus Teilen der Verwaltung und des Gemeinderats bestehende Haushaltsstrukturkommission ihre Arbeit aufnehmen soll. Wie schon vor einigen Jahren einmal, soll dieses eher inoffizielle Gremium die städtischen Finanzen perspektivisch und „in der Gesamtschau“ in den Blick nehmen, so Lang: „Das halte ich für richtig.“

In konkrete Vorschläge gießen will die Verwaltung das Maßnahmenpaket vor der nächsten Sitzung am 3. Februar. Darauf aufbauend, erhofft sich der OB dann entsprechende Anträge der Fraktionen.

Rosiger sieht es hingegen beim letztjährigen Haushalt aus - was laut Kämmerin Yvonne Winder für 2025 etwas Spielraum schafft. Zum Jahreswechsel lag der Schuldenstand mit 24,8 Millionen Euro zwei Millionen niedriger als gedacht, auch weil die Stadt weniger neue Kredite benötigte. Ebenfalls besser stellt sich die vorhandene Liquidität dar (8,5 statt berechnete 1,7 Millionen Euro). Vor diesem Hintergrund hält Winder das Einhalten der selbst gesetzten Schuldenobergrenze von 30 Millionen Euro inzwischen wieder für machbar.

Laut OB Lang liegt die Stadt bei den „roten Zahlen“ übrigens im Plan: „Darauf kann man stolz sein“, sagte er mit Blick auf zeitgleiche große Investitionen in die Landesgartenschau und Sanierungen beziehungsweise Neubauten von Schulen und Kindergärten in den vergangenen Jahren.