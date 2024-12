Stark betrunkener Autofahrer verirrt sich bei Wangen

Ein Autofahrer in Wangen war am Sonntagabend wohl stark betrunken unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, ergab der Atemalkoholtest einen Wert von über drei Promille.

Den Beamten fiel demnach am Abend ein Pkw ins Auge, der mit laufendem Motor auf Höhe der Lottenmühle am Fahrbahnrand stand. Die Streifenpolizisten befragten den 35-Jährigen Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei gab er an, sich verfahren zu haben und deshalb am Straßenrand zu stehen.

Betrunkener Fahrer in Wangen kontrolliert - Führerschein weg

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ließ aber auch auf einen anderen Grund schließen: Über drei Promille ergab der Test bei dem 35-jährigen Autofahrer. Der Mann musste wegen des positiven Ergebnisses zur Blutentnahme in eine Klinik - und anschließend seinen Führerschein abgeben. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung erbringen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt..