Millionenprojekt Bauhof: Große Diskussion um kleinen Auftrag.

Die Arbeiten am neuen Bauhof der Gemeinde Hergatz am westlichen Rand von Wohmbrechts gehen voran. In Betrieb soll das Gebäude im nächsten Jahr gehen. Das kann es aber nur, wenn es dort Innentüren gibt, die über die notwendigen Zertifikate hinsichtlich des Brandschutzes verfügen. Darüber hat Architekt Hans-Georg Schmitz jetzt den Gemeinderat Hergatz informiert. Denn dort herrschte vor der anstehenden Auftragsvergabe Unmut über die vermeintlich hohen Beträge.

