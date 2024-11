Er selbst, weiß nicht, wer er ist: Wer kennt diesen Mann?

In Wasserburg haben Zeugen bereits Anfang Oktober einen hilflosen Mann im Ortsteil Hattnau gefunden. Wie die Polizei berichtet, wurde er damals leicht unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Doch bis heute weiß niemand, wer der Mann ist - auch er selbst nicht.

Unbekannter Mann in Wasserburg gefunden - das weiß die Polizei über ihn

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe. Zeugen trafen den Mann am 7. Oktober in einer Obstplantage in Hattnau. Er war damals mit einer roten Jack-Wolfskin-Jacke bekleidet und trug braune Schuhe der Marke „Active“. Daher ist bekannt, dass er Schuhgröße 43 trägt. Ansonsten beschreibt die Polizei ihn wie folgt:

etwa 60 bis 65 Jahre alt

etwa 1,74 Meter groß

etwa 70 Kilogramm schwer

schulterlanges graues Haar

grauer Vollbart

spricht Hochdeutsch mit leicht süddeutschem Einschlag

Außerdem ist der Mann laut Polizei Raucher.

Wer kennt den Mann? Wer weiß, woher er kommt? Wer kann Hinweise zur Identität geben? Menschen, die mehr über die Identität des Mannes wissen, können sich unter 0831/9909-0 melden oder über das Online-Hinweisformular.