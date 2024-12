Weihnachtsaktion soll Geld für Spielplatz bringen

Der Spielplatz neben dem Bahnhof in Oberhäuser entspreche nicht mehr den Bedürfnissen und Sicherheitsstandards spielender Kinder. Diese Meinung vertritt eine Gruppe von Bürgern aus dem Röthenbacher Ortsteil, die sich „Familieninitiative Oberhäuser“ nennt und seit einigen Monaten Spenden für eine Erneuerung sammelt. Insgesamt seien bislang knapp 2000 Euro zusammengekommen, berichtet Sprecherin Meike Schmitz.

Das reicht allerdings bei Weitem nicht aus, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wie berichtet, hat die Gruppe bereits neue Geräte für eine Kaufsumme von 31.000 Euro ausgesucht: einen Rutsch- und Kletterturm, ein Sitzkarussell, zwei Federwippen, eine Reckstange und ein Bodentrampolin.

Bürger wollen Geräte für Spielplatz in Oberhäuser selbst aufbauen

Diese möchte die Gruppe nach der Anschaffung möglichst selbst aufbauen. So ist es in diesem Jahr auch in Oberreute abgelaufen, wodurch sich die Gemeinde etwa 30.000 Euro einsparte.

Bürgermeister Stephan Höß sprach vor einigen Wochen zwar von einer „tollen Aktion“ der Bürgerinnen und Bürger, er verwies jedoch gleichzeitig auf die klamme Finanzlage der Argentalkommune, die aktuell andere Großprojekte wie beispielsweise den Umbau des Kindergartens schultern müsse.

Ob die Gemeinde einen Teil der Kosten für die Neugestaltung des Spielplatzes übernimmt und wie hoch er ausfällt, bleibt abzuwarten. Der Rathauschef schloss eine Beteiligung aber nicht aus – und darauf hofft auch die Familieninitiative, die nach eigenen Angaben mit 6000 Euro rechnet und auf weitere Zuschüsse aus einem Förderprogramm hofft.

Weihnachtsaktion mit Tombola soll Geld bringen

Trotzdem versucht sie weiterhin, selbst so viele Mittel wie möglich zu sammeln. Dafür kündigt sie nun eine Aktion in der Vorweihnachtszeit an: Am Sonntag, 8. Dezember, 9 bis 16.30 Uhr, verkauft die Gruppe am Oberhäuser Spielplatz Essen und Getränke aus dem „Adventswägele“, wobei der Erlös in die künftigen Spielgeräte fließen soll.

Geld für das Projekt wird an dem Tag auch mit Hilfe einer Tombola gesammelt, für die verschiedene Unternehmen Preise gesponsort haben. Vor Ort will die Familieninitiative auch näher über den Wunschspielplatz und die neuen Geräte informieren.