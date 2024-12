Diebe stehlen Weihnachtsdeko vom Kreisel in Scheidegg

Zum wiederholten Mal haben sich unbekannte Täter an der Dekoration auf dem Kreisverkehr an der B 308 in Scheidegg vergriffen.

In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Deko-Zuckerstangen gestohlen, berichtet die Polizei. Die Stangen sind jeweils rund 120 Zentimeter groß.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung des Falls geben können, sollen sich unter (08381) 92010 bei der Polizeiinspektion Lindenberg melden.

Der Kur- und Verkehrsverein kümmert sich seit Jahren in ehrenamtlicher Arbeit um eine der Jahreszeit angepasste Dekoration auf dem Kreisel. In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Diebstählen gekommen. So sind im vergangenen Jahr mannsgroße Stoffhasen vom Kreisel verschwunden, teilweise später aber wieder aufgetaucht. (p, pem)