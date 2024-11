Idyllischer Weihnachtsmarkt rund um den Dorfbrunnen in Röthenbach öffnet heute

Passend zum ersten Advent kommt auch immer mehr Weihnachtsstimmung ins Westallgäu. Dazu finden neben dem Weihnachtsmarkt in Lindenberg auch in kleineren Westallgäuer Dörfern Weihnachtsmärkte statt.

In Röthenbach können Westallgäuer zum zweiten Mal den Röthenbacher Weihnachtsmarkt am Dorfbrunnen besuchen. Alle Infos zur Veranstaltung lesen Sie hier.

Steckbrief: Der Röthenbacher Weihnachtsmarkt rund um den Dorfbrunnen 2024

Name : Röthenbacher Weihnachtsmarkt am Dorfbrunnen

Termin : 29. November 2024 von 15 Uhr bis 22 Uhr

Ort : am Dorfbrunnen in 88167 Röthenbach

Veranstalter : Tourismus Argental GmbH

Wann ist Weihnachtsmarkt in Röthenbach im Allgäu?

Der Weihnachtsmarkt in Röthenbach im Allgäu findet traditionell am Freitag vor dem ersten Advent statt. 2024 also am Freitag, den 29. November. Hier die Öffnungszeiten:

Freitag, 29. November von 15 Uhr bis 22 Uhr

Was steht beim Weihnachtsmarkt in Röthenbach auf dem Programm?

An zahlreichen Ständen können Besucher Gebasteltes, Gehäkeltes, Genähtes, Geschenke und Dekorationsgegenstände kaufen. Künstler stellen zudem ihre Adventskränze, Gestecke, Krippen und Malereien aus. Kulinarisch gibt es laut Veranstalter unter anderem Pulled Pork Burger, Käsburger, Plätzchen und Feuerzangenbowle. Beheizte Stehtische laden zum Verweilen ein, während Männerchor und Musikkapelle für die musikalische Untermalung sorgen.

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Röthenbach statt?

Der Weihnachtsmarkt in Röthenbach wird rund um den Dorfbrunnen stattfinden. Hier werden unterschiedliche Stände aufgestellt und Glühwein, Essen und Trinken verkauft.

Wie komme ich zum Röthenbacher Weihnachtsmarkt 2024?

In Röthenbach gibt es einen kleinen Bahnhof im Ortsteil Oberhäuser. Von dort können Besucher zum Weihnachtsmarkt laufen. Zu Fuß benötigt man vom Bahnhof bis zum Weihnachtsmarkt etwa 30 Minuten. (Fahrplanauskunft bei der Bodo-Verkehrsverbund).

