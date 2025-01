Was für ein Spektakel: In dieser Eishockey-Liga im Westallgäu fällt alle fünf Minuten ein Tor

159 Tore in zwölf Spielen. Oder anders ausgedrückt: In etwa alle fünf Minuten fällt ein Treffer. Die Westallgäu-Eishockey-Liga (WAEL) ist in dieser Saison bislang ein wahres Offensivspektakel. Jetzt geht es in die heiße Phase: In Lindenberg finden an diesem Samstag die Halbfinalspiele der Division I statt, in Wangen starten die Play-offs der Division II.

Einen gehörigen Anteil am Torfeuerwerk der Hobbyrunde, die aus zwei Ligen mit jeweils vier Mannschaften besteht, haben die Lindenberg Chiefs. Der zweifache Meister (2022, 2023) und amtierende Vizemeister hat die Hauptrunde der Division I beinahe nach Belieben dominiert: Dem 7:1 gegen Titelverteidiger Black Flyers Ravensburg folgten ein spektakuläres 17:8 (!) gegen Aufsteiger Wangen Eagles und zum Abschluss am vergangenen Samstag ein lockeres 10:1 gegen die Eiskratzer Ravensburg.

Lindenberg Chiefs schießen 34 Tore in drei Spielen

Mit drei Siegen und 34:10 Toren haben sich die Häuptlinge selbstredend den Gruppensieg gesichert und gehen als Favorit in die Play-offs. Adrian Kustor ist mit fünf Toren und zwei Vorlagen auch der Top-Scorer der Liga. Ebenfalls mindestens zwei Tore für die Chiefs erzielt haben Benedikt Aigner (5), Julian Epp (3), Tobias Brugger (3), Hannes Smedek (3), Max Brühl (2), Elia Feistle (2) und Philip Gebler (2).

Die WAEL ist eine selbst organisierte Eishockey-Liga für Hobbymannschaften. Sie wurde 2008 in Wangen gegründet. Seit 2021 ist Lindenberg als zweiter Austragungsort mit an Bord.

Das Halbfinale wird an diesem Samstag im Modus „Best of Three“ ausgespielt. Dabei gilt: Jedes Drittel wird als eigenständiges Spiel gewertet. Wer zuerst zwei gewinnt, kommt ins Finale.

WAEL: Halbfinale der Division I am Samstag in Lindenberg

Die Division I spielt in Lindenberg auf dem Kunsteisplatz am Waldsee. Ab 17 Uhr haben es die Black Flyers Ravenburg (2.) im oberschwäbischen Städteduell mit den Eiskratzern Ravensburg (3.) zu tun. Die Chiefs (1.) treffen auf die Wangen Eagles (4.), die bisher alles verloren und schon 35 Gegentore kassiert haben. Gespielt wird immer abwechselnd jeweils ein Drittel nacheinander.

WAEL: Halbfinale der Division II am Samstag in Wangen

Die Division II spielt in Wangen. Ab 17.30 Uhr treffen die Weiher Wings aus Immenstaad am Bodensee (2.) und die Wild Santas Seibranz (3.) aufeinander. Im anderen Duell messen sich die Blue Pirates (1.) und die Vorsee Vikings aus Mochenwangen (4.). Die Blue Pirates sind hervorgegangen aus einer Fusion der MTU Pirates aus Friedrichshafen und der Blue Ravens aus Ravensburg.