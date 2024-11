Lindauer Landrat hält an den Plänen für ein Westallgäu-Klinikum fest

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann hält an den Plänen für ein zentrales Krankenhaus in der Region fest. „Es ist richtig, länderübergreifend und in einem größeren Maßstab zu denken“, sagte er im Kreisausschuss. Sein Ravensburger Kollege Harald Sievers denke genauso. Jetzt geplant ist ein Austausch der beiden Landräte mit den zuständigen Ministern in München und Stuttgart. Im Kreisausschuss ging es zudem auch um ein medizinisches Versorgungszentrum in Lindenberg und ein weiteres Rettungsfahrzeug im Westallgäu. Ein Überblick.

