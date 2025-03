Wie ist das Westallgäu in Sachen Löschwasser aufgestellt?

Der Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen, die Einsatzkräfte rücken an und beginnen beherzt mit dem Löschen. Doch dann geht das Wasser aus. Und weil in solchen Fällen jede Minute zählt, muss schnell ein Plan B her.

Lukas Huber

Wolfgang Endres

Westallgäu