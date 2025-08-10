Der Countdown für das größte Fest im Westallgäu läuft

Auf der Homepage werden bereits die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden heruntergezählt. Am Donnerstag, 2. Oktober, beginnt das 22. Westallgäuer Oktoberfest in Weiler. Erwartet werden an vier Tagen etliche tausend Besucher. „Das Fest ist nach wie vor ein Highlight. Viele markieren das Datum in ihrem Kalender“, sagt David Fink, Vorsitzender des FV Weiler. Der Westallgäuer Fußball-Landesligist organisiert das Fest zusammen mit seinem Förderverein. Höhepunkt heuer ist gleichzeitig ein Abschied: Allgäuwild geben in dem Festzelt am Raiffeisenbank-Stadion ihr letztes Konzert.
Das 22. Oktoberfest in Weiler
