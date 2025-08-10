Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Westallgäuer Oktoberfest 2025: Abschiedskonzert von Allgäuwild und Neues!

Das 22. Oktoberfest in Weiler

Der Countdown für das größte Fest im Westallgäu läuft

Das 22. Oktoberfest in Weiler steht an. Was heuer alles neu ist und welche beliebte Musikgruppe dort ihr letztes Konzert gibt.
Von Peter Mittermeier
    • |
    • |
    • |
    Allgäuwild sorgte zuletzt im Jahr 2024 beim Oktoberfest für Stimmung. Heuer geben sie dort ihr Abschiedskonzert.
    Allgäuwild sorgte zuletzt im Jahr 2024 beim Oktoberfest für Stimmung. Heuer geben sie dort ihr Abschiedskonzert. Foto: Florian Wolf (Archiv)

    Auf der Homepage werden bereits die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden heruntergezählt. Am Donnerstag, 2. Oktober, beginnt das 22. Westallgäuer Oktoberfest in Weiler. Erwartet werden an vier Tagen etliche tausend Besucher. „Das Fest ist nach wie vor ein Highlight. Viele markieren das Datum in ihrem Kalender“, sagt David Fink, Vorsitzender des FV Weiler. Der Westallgäuer Fußball-Landesligist organisiert das Fest zusammen mit seinem Förderverein. Höhepunkt heuer ist gleichzeitig ein Abschied: Allgäuwild geben in dem Festzelt am Raiffeisenbank-Stadion ihr letztes Konzert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden