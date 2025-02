Wie Elektrofahrzeuge Teil der Energiewende werden können

„Elektrofahrzeuge sind nicht Teil des Problems der Energiewende, sie sind ein Teil der Lösung.“ Davon ist Dr. Titus Rinke überzeugt. Der Elektroingenieur lebt in Stiefenhofen, ist Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens in Ulm und hat dort ein erstes Projekt realisiert, um seine These zu untermauern. Den überschüssigen Strom der Fotovoltaikanlage seiner Firma gibt er nämlich kostenlos an seine Mitarbeiter ab, die damit ihr Elektrofahrzeug laden können.

Elektrofahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stiefenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Energiewende Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis