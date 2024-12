Unbekannte erbeuten Bargeld und wertvolle Uhren in Leutkirch

Am Wochenanfang sind Unbekannte in Leutkirch im Allgäu in ein Haus eingebrochen und haben Geld und Uhren gestohlen. Wie die Polizei berichtet, drückten die Täterinnen oder Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagnacht in einem Wohngebiet die Terrassentür des Hauses auf. Sie durchwühlten alle Räume der Wohnung und flohen anschließend mit der Beute.

Bargeld und wertvolle Uhren bei Einbruch in Leutkirch im Allgäu gestohlen

Die Einbrecherinnen oder Einbrecher nahmen 1.000 Euro Bargeld mit und fanden außerdem zwei Armbanduhren im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Leutkirch ermittelt. Wer in dem Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer bei der Polizei melden 07561/84880.

Alle Nachrichten aus Weiler und dem Westallgäu lesen Sie immer hier.