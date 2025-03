Unterwegs im „Wünschewagen“ Einmal zurück in die Heimatstadt: 89-Jähriger aus Lindenberg erfüllt sich letzten Wunsch

Ob Kanada oder Australien: Hans Immerz hat schon viel von der Welt gesehen. Als letzten Wunsch will er allerdings noch einmal in seine Heimatstadt in Oberbayern.