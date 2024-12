Warum der Skilift in Simmerberg ohne Gemeinde-Zuschüsse vor dem Aus stehen würde

Der Wintereinbruch Ende November kam recht plötzlich, sodass Sie die Oberberglifte für einen Samstag und einen Sonntag in Betrieb genommen haben. Wie ging das so spontan?

MARLENE IHLER: Der Skilift war zu diesem Moment größtenteils schon aufgebaut gewesen. Es waren noch ein paar kleinere Dinge, die für den Betrieb noch erledigt werden mussten. Die Helfer haben am Abend davor noch einmal richtig angepackt und alles ausprobiert. So konnten wir am Samstagmorgen um 9 Uhr spontan starten.

