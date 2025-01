Vielspieler, Kartensammler, Ballermänner: Die Zwischenbilanz in der Fußball-Kreisliga

Trotz eines negativen Torverhältnisses (27:32) steht die Mannschaft auf Platz 3. So weit vorne ist im Bezirk Bodensee keine andere Mannschaft mit einem Minus in der Tordifferenz platziert. Dem am nächsten kommt der VfL Brochenzell als Fünfter in der Bezirksliga (-1).