Richard Wager - Kontroverser Komponist vor 210 Jahren geboren

Richard Wagner war immer wieder auf der Flucht. Eine Begegnung in München sorgt für Veränderung im Leben des kontroversen Schöpfers.

22.05.2023 | Stand: 11:29 Uhr

Vor 210 Jahren wurde in Leipzig ein Komponist geboren, dessen Werke und Aussagen bis heute in Fachkreisen diskutiert werden: Richard Wagner. Einmal im Jahr bekommt fast jeder seinem Namen mit, wenn die mit ihm untrennbar verbundenen Bayreuther Festspiele stattfinden.

Richard Wagner - Steckbrief

geboren in Leipzig am 22. Mai 1813

gestorben in Venedig am 13. Februar 1883

gründet Festspiele nur für eigene Werke

schwärmte wohl über König Ludwig II.

Auf dem Weg zu den eigenen Festspielen

Wagner wurde am 22. Mai 1813 in Leipzig als Sohn von Carl Friedrich Wilhelm Wagner und Johanna Rosine Wagner geboren. Mit 18 Jahren ging es für ihn nach Leipzig zum Musikstudium. In Würzburg war Richard Wagner mit gerade einmal 20 Jahren Korrepitor (jemand der Sänger und Tänzer musikalisch begleitet bei den Proben). Wagner lernte dann Magdeburg seine Frau Minna Planer 1834 kennen.

Wagner hatte trotzdem immer wieder Liebeleien mit anderen Frauen und auch floh er des öfteren vor seinen Gläubigern.

Am 4. Mai 1864 kam es zur Begegnung des frisch gekrönten Königs von Bayern: In München wurde Wagner von Ludwig II. empfangen. Ludwig blieb bis zum Tod des Komponisten dessen Mäzen. Der Regent von Bayern verhalf dem Komponisten aus dem Schuldensumpf und Wagner wurde auch nicht mehr politisch verfolgt. Ironischerweise hatten die Beamten des Königs Mühe Richard Wagner aufzuspüren. Beide schwärmten über den jeweils anderen nach der Begegnung. Der König auf jeden Fall war vor allem nicht von der Musik, sondern viel mehr über die Sagenwelt der Opernstücke fasziniert.

Ohne den Märchenprinzen wären viele Werke des kontroversen Komponisten nie entstanden: Der Ring der Nibelungen, Die Meistersinger von Nürnberg, Parsifal. Und am Ende gäbe es auch keine Bayreuther Festspiele.

Im Alter von 69 Jahren verstarb Wagner in Venedig. Bis dahin hatte Wagner zwei Ehen und mehrere Kinder, auch aus verschiedenen Liebschaften.