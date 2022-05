Experte zum letzten ESC-Platz für Deutschland: „Das Problem ist oft der Akzent“

Wieder landet Deutschland beim ESC ganz hinten. Was läuft da schief? Ist es das Image, sind es die Songs? Wie wäre es mit Blasmusik? Ein Musikexperte klärt auf.

17.05.2022 | Stand: 17:09 Uhr

Herr Professor Wickström, als gebürtiger Norweger dürfen Sie ganz neutral sein: Laufen in Schweden die besseren Sängerinnen und Produzenten herum als in Deutschland?

David-Emil Wickström: Das definitiv nicht. Aber Schweden hat eine Sonderposition im internationalen Musikmarkt. Es gibt dort seit den 1970er Jahren eine starke Pop-Songwriting-Tradition. Die musikalische Förderung und die Englisch-Kenntnisse sind gut. Aber auch Deutschland hat starke Songwriter.

Nur kam Schweden bei den vergangenen zehn Eurovision Song Contests (ESC) achtmal unter die Top Ten, während Deutschland dreimal Vorletzter wurde und dreimal Letzter – wie auch jetzt. Was läuft da schief?

Wickström: Es gibt vier Hauptgründe. Zum einen ist Deutschland Teil der „Big Five“, der fünf Länder, die automatisch für das Finale gesetzt sind. Dazu zählt neben Italien auch Frankreich, das seit 1977 nicht mehr gewonnen hat, Spanien seit 1969, Großbritannien seit 1997. Deutschland holte 2010 den Titel mit Lena, steht also wesentlich besser da. Ich habe das Gefühl, die Motivation zu gewinnen ist in diesen Ländern etwas geringer, weil sie gesetzt sind. Zweitens schaut man in Deutschland nicht, was international angesagt ist. Drittens geht Deutschland keine Experimente ein: keine folkloristischen Beiträge wie aus der Ukraine oder Moldawien in diesem Jahr, auch kein Kitsch wie aus Norwegen oder etwas Bizarres wie aus Serbien.

(Lesen Sie auch: Malik Harris aus Landsberg singt beim Eurovision Song Contest für Deutschland)

Lesen Sie auch

ESC 2022 "ESC - Countdown für Turin": Alle Infos zur TV-Show 2022

Und viertens? Seit der Jahrtausendwende haben 16 englische Beiträge gewonnen. Deutschland sang seit 2007 nicht mehr auf Deutsch. An der Sprache kann es also nicht liegen.

Wickström: Aber an der Aussprache. Das Problem ist immer wieder der deutsche Akzent. Bis in die 1990er musste man beim ESC in der Landessprache singen. Ich finde das schon spannend. Ich glaube nicht, dass das den Sieg ausmacht, aber ein deutscher Song oder sogar einer im Dialekt würde eine andere Klangfarbe reinbringen als schlechtes Englisch. „Reise nach Jerusalem – Kudüs’e Seyahat“ von Sürpriz 1999 ist dafür ein gutes Beispiel. Da war Türkisch, Deutsch, Englisch und noch etwas Hebräisch im Text. Der Song erreichte Platz drei.

Kulturelle Identitäten scheinen beim ESC doch kaum mehr eine Rolle zu spielen. Inzwischen zählt doch viel mehr: Was ist am radiotauglichsten?

Wickström: Es war immer ein Spagat zwischen diesen beiden Strömungen. Der ESC war nie reine Chartmusik. In den 2000ern gab es eine Folklore-Welle. Die Sieger der jüngsten Jahre waren dann alle mehr im Mainstream-Pop-Rock-Bereich. Es geht hin und her.

Bilderstrecke

ESC 2022 - Die Bilder des Abends

Vorhin sagten Sie, Deutschlands Beiträge seien nicht modern genug. Was ist denn gerade angesagt?

Wickström: Latin. Der Dembo-Beat ist immer noch sehr präsent, auch wenn der Hit „Despacito“ schon wieder ein paar Jahre her ist. Und Pop-Songs, die gut grooven, mit einer tollen Stimme schnell zum Refrain kommen und mit aktuellen Beats und Sounds ausgestattet sind. Deutschland traut sich nicht, diese Moden zu übernehmen. Es bleibt immer bei Singer-Songwritern, die dann gegen die großen Balladen oder Rockstücke blass aussehen.

Spielt der Vorentscheid eine Rolle für das schlechte Abschneiden? Sollte man nicht einfach beliebte Stars hinschicken – Cro oder Die Toten Hosen etwa?

Wickström: Das hat Russland zuletzt lange gemacht und war damit meist unter den Top Fünf. Es wäre eine Möglichkeit. Aber auch, wer in den Vorentscheid kommt, ist spannend. Malik war der einzige Beitrag, der da nach ESC-Song geklungen hat.

Wie fanden Sie den Schlusslicht-Song von Malik Harris denn?

Wickström: Im Vergleich zu den anderen war es einfach blass. Der Song an sich ist okay. Ich fand auch den Wechsel zwischen Gesang und dem Rap-Zwischenteil, in dem Emotionalität aufgebaut wurde, gut – und auch die Idee, mit einer Loop-Station zu arbeiten. Nur: Das Playback passte nicht. Da kamen am Ende Orchesterstreicher und ein Schlagzeugbeat, den er nicht selbst live eingespielt hat. Was er auf der Bühne machte, schnitt sich mit dem, was im Playback lief. Die anderen Titel hatten einfach mehr Kraft. Und auch besseres Songwriting.

Seit Jahren wird der ESC wegen des Punktegeschachers kritisiert. Das schwedische Publikum ruft für Norwegen an, das zypriotische für Griechenland, die Serben für Russland. Sind Deutschlands Nachbarn zu unsolidarisch?

Wickström: Na ja, von den insgesamt sechs Punkten kamen jeweils zwei Gnadenpunkte aus Österreich und der Schweiz. Allgemein spielt das beim Publikum schon noch eine Rolle, auch in diesem Jahr. Lettland bekam von Litauen und Estland viele Punkte. Schweden aus Skandinavien und dem Baltikum, Serbien von den Nachbarländern. Aber bei der Fachjury war das weniger der Fall.

Deutschland ist also nicht der Buhmann in Europa, es schickt einfach nur schlechte Beiträge zum ESC?

Wickström: Das würde ich so sagen.

Gegenvorschlag: Nächstes Jahr dann zwölf Punkte für Kölschrock oder bayerische Blasmusik?

Wickström: Man könnte es ja mal probieren (lacht). Der Act muss es einfach klar durchziehen und mit einem ironischen Unterton versehen. „Wadde hadde dudde da“ von Stefan Raab bleibt immer noch im Ohr. Guildo Horn auch. Oder Dschingis Kahn. Die waren alle erfolgreich. Deutschland müsste diesen Kitsch-Charakter noch mal reinbringen und sich nicht ganz so ernst nehmen.

Zur Person: David-Emil Wickström ist Professor und Experte für Popmusikdesign und Weltmusik an der Popakademie Baden-Württemberg.

Bilderstrecke

"Eurovision Song Contest": diese Momente bleiben in Erinnerung

1 von 8 Sie und Sänger Gustav Winckler sorgten 1957 für den ersten ESC-Skandal in der Geschichte: Birthe Wilke beendete ihren Auftritt auf der Frankfurter Bühne mit einem innigen Kuss. Das sorgte für Empörung - und womöglich für Platz Drei? Bild: United Archives/Imago (Archiv) Sie und Sänger Gustav Winckler sorgten 1957 für den ersten ESC-Skandal in der Geschichte: Birthe Wilke beendete ihren Auftritt auf der Frankfurter Bühne mit einem innigen Kuss. Das sorgte für Empörung - und womöglich für Platz Drei? Bild: United Archives/Imago (Archiv) 2 von 8 Er hat geschafft, was man lange für unmöglich hielt: Der Ire Johnny Logan hat den ESC zwei Mal gewonnen. Mit "What's Another Year" gewann er 1980 in Den Haag. Sieben Jahre später gelingt ihm in Brüssel die Sensation, als er mit "Hold Me Now" erneut den Sieg einheimst. Er lebt heute nahe Münc... Bild: Eibner Europa, IMAGO (Archiv) Er hat geschafft, was man lange für unmöglich hielt: Der Ire Johnny Logan hat den ESC zwei Mal gewonnen. Mit "What's Another Year" gewann er 1980 in Den Haag. Sieben Jahre später gelingt ihm in Brüssel die Sensation, als er mit "Hold Me Now" erneut den Sieg einheimst. Er lebt heute nahe Münc... Bild: Eibner Europa, IMAGO (Archiv) 3 von 8 Die Belgierin Sandra Kim gewinnt 1986 in Norwegen. Was keiner wusste: die Sängerin des Siegeritels "J'aime la vie" war damals erst 13 Jahre alt. Damit war sie eigentlich zwei Jahre zu jung für die Teilnahme, die sie zur jüngsten ESC-Gewinnerin aller Zeiten machte. Bild: BELGA ARCHIVES, dpa (Archiv) Die Belgierin Sandra Kim gewinnt 1986 in Norwegen. Was keiner wusste: die Sängerin des Siegeritels "J'aime la vie" war damals erst 13 Jahre alt. Damit war sie eigentlich zwei Jahre zu jung für die Teilnahme, die sie zur jüngsten ESC-Gewinnerin aller Zeiten machte. Bild: BELGA ARCHIVES, dpa (Archiv) 4 von 8 33 Jahre alt war Stefan Raab, als er mit seinem Song "Wadde hadde dudde da" in der schwedischen Hauptstadt sein Glück versuchte. Trotz schwer verständlicher Zeilen sang sich der Kölner 2000 auf den fünften Platz. Bild: Carsten Rehder, dpa (Archiv) 33 Jahre alt war Stefan Raab, als er mit seinem Song "Wadde hadde dudde da" in der schwedischen Hauptstadt sein Glück versuchte. Trotz schwer verständlicher Zeilen sang sich der Kölner 2000 auf den fünften Platz. Bild: Carsten Rehder, dpa (Archiv) 5 von 8 Im englischen Harrogate landete Deutschland im Jahr 1982 zum ersten Mal auf Platz Eins. Das Lied der damals erst 17 Jahre alten Sängerin Nicole namens "Ein bisschen Frieden" ist bis heute populär. Bild: United Archives/Impress (Archiv) Im englischen Harrogate landete Deutschland im Jahr 1982 zum ersten Mal auf Platz Eins. Das Lied der damals erst 17 Jahre alten Sängerin Nicole namens "Ein bisschen Frieden" ist bis heute populär. Bild: United Archives/Impress (Archiv) 6 von 8 Das nächste Mal gewinnt Deutschland erst wieder im Mai 2010. Wieder singt ein junges Mädchen die Bundesrepublik auf das Siegerpodest: Lena Meyer-Landrut mit "Satellite". Bild: Jörg Carstensen, dpa (Archiv) Das nächste Mal gewinnt Deutschland erst wieder im Mai 2010. Wieder singt ein junges Mädchen die Bundesrepublik auf das Siegerpodest: Lena Meyer-Landrut mit "Satellite". Bild: Jörg Carstensen, dpa (Archiv) 7 von 8 Gruselalarm beim ESC 2006: Die finnische Heavy-Metal-Band "Lordi" sorgt mit ihren ausgefallenen Kostümen für Furore. Der Beliebtheit tut das allerdings keinen Abbbruch - mit "Hard Rock Hallelujah" gewinnen sie in Griechenland. Bild: Soeren Stache, dpa (Archiv) Gruselalarm beim ESC 2006: Die finnische Heavy-Metal-Band "Lordi" sorgt mit ihren ausgefallenen Kostümen für Furore. Der Beliebtheit tut das allerdings keinen Abbbruch - mit "Hard Rock Hallelujah" gewinnen sie in Griechenland. Bild: Soeren Stache, dpa (Archiv) 8 von 8 2010 vom eigenen Landsmann gestört: der Spanier Daniel Diges (im Hintergrund) performte gerade "Algo Pequenito", als sein Auftritt in Oslo von Jaume Marquet Cotkjent unterbrochen wird. "Jimmy Jump" ist ein Komiker und berüchtigter "Serienflitzer", der immer wieder auf Events in Erscheinung tritt. Bild: Gorm Kallestad, dpa (Archiv) 2010 vom eigenen Landsmann gestört: der Spanier Daniel Diges (im Hintergrund) performte gerade "Algo Pequenito", als sein Auftritt in Oslo von Jaume Marquet Cotkjent unterbrochen wird. "Jimmy Jump" ist ein Komiker und berüchtigter "Serienflitzer", der immer wieder auf Events in Erscheinung tritt. Bild: Gorm Kallestad, dpa (Archiv) 1 von 8 Sie und Sänger Gustav Winckler sorgten 1957 für den ersten ESC-Skandal in der Geschichte: Birthe Wilke beendete ihren Auftritt auf der Frankfurter Bühne mit einem innigen Kuss. Das sorgte für Empörung - und womöglich für Platz Drei? Bild: United Archives/Imago (Archiv) Sie und Sänger Gustav Winckler sorgten 1957 für den ersten ESC-Skandal in der Geschichte: Birthe Wilke beendete ihren Auftritt auf der Frankfurter Bühne mit einem innigen Kuss. Das sorgte für Empörung - und womöglich für Platz Drei? Bild: United Archives/Imago (Archiv)

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.