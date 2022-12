Deutschrap vor der Haustür. Das verspricht das Heroes Festival 2023. Hier gibt es alle Infos zum Festival im August 2023 in Buchenberg im Allgäu.

05.12.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Luciano ist der aktuell meist gestreamte Künstler Deutschlands. Sein aktuelles Album "Majestic" stellt der Rapper Ende August 2023 auch im Allgäu vor. Luciano und Apache 207 sind die Headliner beim Heroes Allgäu 2023 am 25. und 26. August in Buchenberg im Oberallgäu bei Kempten.

Fans des Deutschrap lieben die Heroes-Festivals seit 2017. Die aktuellen Helden der Szene und die Stars von morgen treffen sich dort. "Es bietet ein Zuhause für die größte Jugendkultur des Landes, einen aufregenden Einstieg für Neulinge und eine riesige Bühne für unsere Helden", sagt Lukas Apfelbacher, Geschäftsführer der Heroes Festival GmbH.

Buchenberg im Allgäu soll Ende August zu einem Deutschrap-Epizentrum werden. „Das Heroes Festival ist mit seiner Vielfältigkeit und den unterschiedlichen Standorten schon jetzt ein wichtiger Player im deutschen Festivalmarkt", sagt Michaela Schneider, Geschäftsführerin von Allgäu Concerts, und fordert die Fans auf, sich "den Termin dringend rot im Kalender" anzustreichen.

Wann ist das Heroes Festival in Buchenberg?

Buchenberg im Oberallgäu ist am 25. und 26. August 2023 Austragungsort für ein Heroes Festival 2023.

Vier Termine für das Heroes Festival gibt es in 2023. Ausgetragen wird das Festival in Geiselwind, Hannover, Freiburg und zum ersten Mal auch in Buchenberg im Allgäu. Das sind die Termine:

Geiselwind (Unterfranken) am 16. und 17. Juni 2023

Hannover (Niedersachsen) am 18. und 19. August 2023

Buchenberg (Allgäu) am 25. und 26. August 2023

Freiburg (Breisgau) am 8. und 9. September 2023

Wer kommt zum Heroes Festival?

Diese Künstler haben für das Festival in Geiselwind zugesagt:

$oho Bani (Rapper aus Berlin-Wedding)

01099 (Rapcrew aus Dresden)

Ace Tee (R&B-Sängerin aus Hamburg)

Marteria (Rapper aus Rostock)

Paula Hartmann (Schauspielerin und Sängerin aus Berlin)

Sido (Rapper, Musikproduzent, Songwriter und Schauspieler aus Ost-Berlin)

Ski Aggu (Rapper aus Berlin-Wilmersdorf)

Diese Künstler haben bisher für das Festival in Hannover zugesagt:

Bonez MC (Rapper aus Hamburg) & RAF Camora (österreichischer Dancehall- und Hip-Hop-Musiker und Produzent)

Luciano (Rapper aus Berlin-Schöneberg)

Trettmann (Hip-Hop-, R&B- und Dancehall-Sänger aus Chemnitz)

Diese Künstler haben bisher für das Festival in Buchenberg zugesagt:

Apache 207 (Rapper und Sänger mit türkischen Wurzeln aus Mannheim)

Luciano (Rapper aus Berlin-Schöneberg)

Makko (Rapper aus Berlin)

Diese Künstler haben bisher für das Festival in Freiburg zugesagt:

01099 (Rapcrew aus Dresden)

102 Boyz ( Hip-Hop-Crew aus Leer)

Cro (Rapper mit der Panda-Maske aus der Nähe von Stuttgart)

Céline (Rapperin und Sängerin aus Paderborn)

Marteria (Rapper aus Rostock)

Ski Aggu (Rapper aus Berlin-Wilmersdorf)

Ufo 361 (Rapper mit türkischen Wurzeln aus West-Berlin)

Hier gibt es Tickets für das Heroes Festival 2023

Das ist Luciano

Luciano heißt mit bürgerlichem Namen Patrick Großmann. Geboren wurde er am 28. Januar 1994 in Bautzen. Im Berliner Stadtteil Schöneberg ist der Sohn eines mosambikanischen Vaters und einer deutschen Mutter aufgewachsen. Sein aktuelles Album "Majestic" aus dem September 2022 schaffte es in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Charts jeweils auf Platz zwei. Sein Instagram-Account Jucianoloco (verrückter Luciano) hat fast zwei Millionen Follower (Stand: 5. Dezember 2022).

Das ist Apache 207

Apache 207 ist ein deutscher Rapper und Sänger mit türkischen Wurzeln. Sein richtiger Name ist Volkan Yaman. Geboren wurde Apache 207 am 23. Oktober 1997 in Mannheim. Sein Instagram-Account apache 207 hat 1,4 Millionen Follower (Stand: 5. Dezember 2022). Seine Mutter hat ihm den Spitznamen Apache gegeben. Wie die Zahl 207 zustande kam, ist offiziell nicht bekannt. Bekannt ist der Künstler für seine smarten Texte und einer Kombination aus Pop und Straßenrap.

Hinweis zum Jugendschutz: Kein Einlass für Kinder unter 12 Jahren. Kinder im Alter zwischen 12 und 16 dürfen die Veranstaltung in Buchenberg nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person (Eltern) besuchen. Erziehungsbeauftragte Personen dürfen maximal 2 Jugendliche beaufsichtigen.