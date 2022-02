Chinesisches Neujahr: Warum für viele Menschen erst heute 2022 beginnt

Heute am 1. Februar beginnt das chinesische Neujahr, auch Frühlingsfest genannt. 2022 steht das Mond-Neujahr ganz im Zeichen des Wasser-Tigers. Alle News dazu.

01.02.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Frohes Neues Jahr! Deutsche Internetnutzer mögen nun irritiert sein, ist doch "unser" 2022 bereits 31 Tage alt. Doch am 1. Februar beginnt im asiatischen Raum das neue Jahr erst jetzt. Darauf wirkungsvoll aufmerksam macht zum Beispiel das Google-Doodle zum Mond-Neujahr. Was es damit auf sich hat, erklären wir hier.

Was ist das Mondneujahr?

Egal ob nun Mond-Neujahr, Frühlingsfest oder chinesisches Neujahr: Alle drei Bezeichnungen beziehen sich auf den Jahresbeginn in einigen traditionellen Kalendersystemen Asiens. Am 1. Februar beginnt laut diesem Kalender das Jahr des Wasser-Tigers.

Das Event gilt als wichtigstes traditionelles Fest in China. Ähnlich wie in Deutschland ist das Feiern des Neujahres vor allem innerhalb der Familie von großer Bedeutung. Zu seinem Namen kommt das Event durch den Lunisolarkalender, an dem es sich orientiert. Zudem geht der Begriff des Mond-Neujahres auf den ursprünglichen Namen im Chinesischen zurück.

Wie lange dauert das Frühlingsfest?

Ganze 16 Tage lang wird das neue Jahr in der Regel gefeiert. Beginn der Feierlichkeiten ist dieses Jahr am Chinesischen Silvester am 31. Januar. Das Ende ist auf das Laternenfest am 15. Februar festgelegt.

Wann wird das chinesische Neujahr gefeiert?

Tatsächlich gibt es kein festes Datum. Der Tag des chinesischen Neujahrsfestes ändert sich jedes Jahr. Er wird aber immer zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar gefeiert.

Welche Bräuche gibt es am chinesischen Neujahr?

Dabei wird zwischen Bräuchen unterschieden, die entweder Glück bringen oder Pech. Folgendes bringt dem Glauben zufolge Glück:

Süßes Essen

Neues Paar Hausschuhe, das im alten Jahr gekauft wurde

Nachts Licht brennen zu lassen

Für das chinesische Neujahrsfest werden in vielen asiatischen Ländern Kerzen und Blumen in Tempeln und Häusern aufgestellt. Bild: Damian Dovarganes, dpa (Symbol)

Pech bringt dagegen:

Haare schneiden

Neue Schuhe im Jahr zu kaufen

Über Verstorbene zu sprechen

Welche Ländern feiern Mondneujahr?

Vor allem in Ostasien, also in Korea, der Mongolei oder auch Vietnam, wird das Frühlingsfest zelebriert. Aber auch in Thailand, Singapur oder auf den Philippinen richtet man sich je nach Region nach dem asiatischen Kalender. Dabei kommt es auch zu Abweichungen: So wird in Tibet das Neujahrsfest meistens erst einen Neumond später gefeiert, als es in China üblich ist. (Lesen Sie auch: Warum Mariä Lichtmess für Bauern früher eine so große Bedeutung hatte)

Was bedeuten die Tiere beim chinesischen Neujahr?

Jedes chinesische Jahr steht mit einem Tierzeichen gemäß dem chinesischen Tierkreiszyklus in Verbindung. Die zwölf Tierzeichen sind (in der Reihenfolge): Ratte, Ochse, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. 2022 ist das Jahr des Tigers. Dementsprechend wird das nächste Jahr, das unter dem Zeichen des Tigers stehen wird, nach dem zwölfjährigen Zyklus des asiatischen Kalendersystems erst wieder 2034 sein.

Warum Wasser-Tiger? Was bedeutet das Element?

Besonders in der chinesischen Astrologie ist zudem, dass den Tierkreiszeichen zusätzlich eines der fünf Element zugeteilt wird. Diese sind: Feuer, Wasser, Metall, Erde und Holz. Diese Elemente wiederum stehen für bestimmte Charaktereigenschaften. Am Beispiel des Jahr des Wasser-Tigers:

Der Tiger gilt als Symbol für Stärke und Mut. Das Element Wasser sorgt nach chinesischem Glauben dafür, dass das neue Jahr von Offenheit und Flexibilität, aber auch Rationalität geprägt sein wird.