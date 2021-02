Nach einem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Husum (Schleswig-Holstein) wurden bereits 59 der insgesamt 332 Mitarbeiter positiv getestet wurden.

11.02.2021 | Stand: 20:16 Uhr

Betroffen seien neben der Stammbelegschaft mit rund 207 Beschäftigten auch ein externes Unternehmen mit insgesamt 105 Angestellten sowie 20 Mitarbeiter des Kreis-Veterinäramtes. 30 Prozent der Test-Ergebnisse stehen demnach noch aus.

Alle Mitarbeiter in Quarantäne

Bereits am Dienstag, nach Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in dem Betrieb, ordnete das Gesundheitsamt für alle Mitarbeiter Quarantäne an. Der Kreis prüfe nun, ob die Schließung des Betriebs bis zum 14. Februar angeordnet werden müsse, hieß es weiter.