Strompreise, Skifahren, Bahn: Das ändert sich im Dezember 2023

Der Dezember 2023 bringt viele Änderungen und neue Gesetze mit sich. Was ändert sich im neuen Monat für Verbraucher in Deutschland? Hier der Überblick.

27.11.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Neue Gesetze, Änderungen, andere Preise: Im Dezember 2023 kommen auf Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland mehrere Veränderungen zu. einige davon haben ganz konkrete Auswirkungen aufs Geld.

Hier der Überblick über die wichtigsten Änderungen im Dezember 2023

Strom- und Gaspreise sinken im Dezember 2023

Fahrplan der Bahn ändert sich

Google löscht ungenutzte Accounts

Mehr Geld für Pflegekräfte

LKW-Maut steigt

Zweite Chance auf Fußball-WM-Tickets

Neu im Dezember 2023: Strom- und Gastarife sinken

Ja, es gibt auch noch gute Nachrichten: Für viele Verbraucher sinken im Dezember 2023 und Januar 2024 die Strom- und Gaspreise. Betroffen sind Kunden in Grundversorgungstarifen, die für etwa ein Viertel der Haushalte gelten. Da die Preise für Strom und Gas generell gesunken sind, sollte man ohnehin einmal überprüfen, ob man nicht zu viel zahlt. Vergleichsportale im Internet helfen dabei.

Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn tritt in Kraft

Bei der Deutschen Bahn gibt es zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember viele neue Verbindungen. Eine Neuerung: Zwischen München und Berlin wird die Anzahl der Sprinter durch eine zusätzliche, zweistündliche Sprinterlinie verdoppelt - dadurch gibt es täglich bis zu 14 schnelle Verbindungen je Richtung zwischen Berlin und München.

Lokführergewerkschaft will im Dezember wieder streiken

Neue Bahnverbindungen - aber möglicherweise auch wieder Probleme wird es im Dezember für Zugreisende geben. Denn nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn könnte es im neuen Monat zu Streiks kommen. Die Lokführergewerkschaft könnte jederzeit zu Warnstreiks oder - nach der Urabstimmung - auch zu unbefristeten Streiks aufrufen.

Google löscht ab Dezember 2023 unbenutzte Accounts

Google beginnt im Dezember nach eigenen Angaben mit dem Löschen inaktiver Accounts. Wer ein Konto für Gmail und andere Dienste besitzt, dieses aber längere Zeit nicht genutzt hat, sollte sich noch im November anmelden, wenn es weiter benötigt wird.

Zweite Chance für Fußballfans, die Tickets für Fußball-EM haben wollen

Fußballfans, die bei der ersten Runde der Ticketvergabe für die Europameisterschaft 2024 leer ausgingen, bekommen im Dezember eine zweite Chance. Dann verkauft der Verband Uefa weitere Eintrittskarten.

Pflegekräfte bekommen ab Dezember 2023 mehr Geld

Beschäftigte in der Altenpflege bekommen ab dem 1. Dezember mehr Geld.

Der Mindestlohn pro Stunde steigt für Pflegefachkräfte auf 18,25 Euro

für Qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 15,25 Euro

und für Pflegehilfskräfte auf 14,15 Euro.

In Deutschland steigt im Dezember die Lkw-Maut

Zum 1. Dezember steigt die Lastwagenmaut auf deutschen Fernstraßen. Dann greift als Klimaschutzmaßnahme ein Aufschlag von 200 Euro je Tonne freigesetztes Kohlendioxid.

Neue Gesetze: Wein-Etiketten zeigen Inhaltsstoffe transparenter

Ein neues Gesetz wirkt sich im Dezember bis in den Supermarkt aus. Ab dem 8. Dezember muss bei Wein und Sekt der Brennwert auf dem Flaschen-Etikett auftauchen. Nährwerte und Zutaten auf dem Flaschen-Etikett müssen für Verbraucherinnen und Verbraucher auch einsehbar sein - entweder auch auf dem Etikett oder elektronisch abrufbar etwa mittels QR-Code.

Fristablauf für Beschwerden gegen Nebenkostenabrechnungen

Eine wichtige Frist läuft im Dezember ab. Wer Beanstandungen an seiner Nebenkostenabrechnung 2022 hat, muss diese bis zum 31. Dezember einreichen, damit die Forderungen nicht verfallen. Denkbar sind je nach Vertrag aber auch andere Fristen.

Nicht nur im Allgäu beginnt im Dezember die Skisaison

Die Wintersportorte rüsten sich für die Saison. Voraussichtlich am 1. Dezember will die Zugspitze als erstes Skigebiet in Deutschland den Skibetrieb starten. Noch im Dezember wollen auch die anderen Gebiete öffnen. Wann die Oberallgäuer Skigebiete in die Saison starten wollen, sehen Sie hier im Überblick. (mit dpa)