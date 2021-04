Als erstes Territorium in Europa: Gibraltar ist jetzt corona-immun

Die britische Kronkolonie Gibraltar erreicht Herdenimmunität. Die meisten Corona-Regeln sind aufgehoben. Das Mittel zum Erfolg war simpel.

Von Ralph Schulze

31.03.2021 | Stand: 15:14 Uhr

Die erfolgreiche Impfaktion brachte den Gibraltarern erhebliche Freiheit zurück. So dürfen die Bürger von sofort an auf den Straßen ohne Maske unterwegs sein. Menschen ohne Gesichtsvermummung, das ist ein ungewohntes Bild in Europa. Auf Gibraltars „Main Street“, der bekanntesten Einkaufsstraße des steuergünstigen Shoppingparadieses, ist es nun wieder Alltag. „Das ist ein großartiges Gefühl, endlich wieder frei atmen zu können“, berichtet ein Bewohner. Nur in Geschäften, im Nahverkehr und in öffentlichen geschlossenen Räumen bleibt die Maske Pflicht.