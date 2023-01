Anne Will: ARD stellt Sonntagstalk zum Jahresende ein

Nach 16 Jahren ist Schluss: Die ARD stellt den Sonntagstalk von und mit Anne Will zum Jahresende 2023 ein.

Direkt im Anschluss an den Tatort. Dann schlug am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr die Stunde von Anne Will. Jetzt wurde gemeldet: Die ARD stellt den Sonntagstalk zum Jahresende ein.

Der Vertrag laufe aus, teilten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und die Moderatorin am Freitag, 13. Januar 2023, in Hamburg mit. Die 56-Jährige habe auf eine Vertragsverlängerung verzichtet, heißt es. "2024 ist Neustart angesagt. Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven", sagte Anne Will in einer Pressemitteilung des NDR.

"Wenn sie sich Ende des Jahres verabschiedet, hat sie über 16 Jahre des Polittalk im Ersten geprägt. Das war und ist nur möglich, weil sie sich persönlich und mit ihrer Sendung immer weiterentwickelt hat", sagte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl.

Gespräche über Will-Nachfolge zwischen NDR und ARD

Über eine Nachfolge für das sonntägliche Format seien NDR und ARD im Austausch.

Beginn der Sendung ist direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD. Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen. Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein. Auch auf der Webseite der Sendung kann die Wiederholung angesehen werden.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, am 18. März 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".