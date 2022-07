Das sind die Gäste und Thema bei Anne Will heute

Anne Will heute beschäftigt sich mit der Gaskrise. Hier Gäste und Infos zu Thema, Mediathek und Uhrzeit der Talkshow am 17.7.22 im Ersten.

Anne Will heute: An diesem Sonntag, 17. Juli, beschäftigen sich Moderatorin und Gäste mit dem Thema drohender Gasmangel in Deutschland. "Angst vorm Gasmangel, horrende Preise – wie hart trifft die Krise Deutschland?" lautet der Titel der Sendung. Hier alle Infos zum Polit-Talk heute um 21.45 Uhr im Ersten.

Anne Will heute: Gäste im Studio am 17. Juli 2022

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen)

Jens Spahn CDU

Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Marcel Fratzscher,Präsident DIW Berlin

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Mehr Infos zu den vier Gästen auch hier .

Thema bei Anne Will heute ist die Gaskriese. Ob nach Ende der Wartungsarbeiten wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland fließt, ist ungewiss. Nicht nur Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger befürchtet, Russland werde auf Dauer gar nichts mehr liefern: „Wir stehen vor der größten Krise, die das Land je hatte.“

Die Bundesnetzagentur warnt vor mindestens einer Verdreifachung der Gaspreise für Verbraucherinnen und Verbraucher, DIW-Chef Marcel Fratzscher beklagt „eine dramatische soziale Krise“.

Wie sollten insbesondere einkommensschwache Haushalte in der derzeitigen Situation unterstützt werden? Was kann die Regierung tun, um die Energiepreise zu stabilisieren? Und: Sollte im Fall des Ausrufens von Notfallstufe 3 die Bevorzugung von Privathaushalten gegenüber der Industrie bei der Zuteilung von Gas geändert werden? Diese Fragen will die Moderatorin mit ihren Gästen diskutieren.

Wann kommt Anne Will heute?

Anne Will läuft heute um 21.45 Uhr nach dem Tatort. Zuschauer können im Forum der Sende-Webseite über Anne Will heute mitdiskutieren.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist normalerweise direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD.

Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasberg eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.