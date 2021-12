Anne Will diskutiert heute über die neue Regierung und alte Krisen

Bei Anne Will heute Abend am Sonntag, 12. Dezember, sind die Ampel-Regierung und ihre Vorhaben das Thema. Unter den Gästen ist einmal mehr Karl Lauterbach.

12.12.2021 | Stand: 17:28 Uhr

Anne Will beschäftigt sich in ihrer Sendung heute Abend am 12. Dezember mit der neuen Bundesregierung. "Neue Regierung, alte Krisen – kann da der versprochene Aufbruch gelingen?" lautet das Thema.< des Talk-Formats im Ersten.

Gäste heute bei Anne Will am Sonntag, 12. Dezember 2021

Karl Lauterbach

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90 / Die Grünen), Bundestagsvizepräsidentin

Norbert Röttgen ( CDU

Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler und Demokratieforscher

Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin "WELT"

Das ist das Thema heute bei Anne Will im Ersten

Seit dieser Woche ist die neue Bundesregierung mit Kanzler Olaf Scholz nun im Amt. Die Ampel-Parteien haben sich viel vorgenommen: Sie wollen das Land gesellschaftlich wie wirtschaftlich modernisieren und in den kommenden Jahrzehnten klimaneutral machen.

Wie kann das angesichts der weiterhin großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie gelingen? Welche von Vizekanzler Robert Habeck angekündigten „Zumutungen“ kommen auf die Menschen zu? Trägt die Gesellschaft die ambitionierten Vorhaben der Koalition mit? Wie viel Aufbruch steckt in der Ampel? Und kann sie die aktuellen gesellschaftlichen Spannungen befrieden? Das möchte Anne Will heute mit ihren Gästen diskutieren, darunter Karl Lauterbach, der bereits vergangene Woche zu Gast in der Sendung war.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

Anne Will heute am 12. Dezember: Sendetermin, Uhrzeit und Livestream in der Mediathek