Das sind die Gäste heute bei Anne Will

Bei Anne Will heute (6.11.) geht es um Deutschlands Außenpolitik. Hier die Gäste, das Thema und Infos zu Wiederholung und ARD-Mediathek.

05.11.2022

Bei Anne Will heute am 6.11. diskutieren fünf Gäste das Thema "Raus aus der Abhängigkeit von Autokraten – wie ernst ist es Kanzler Scholz mit der Zeitenwende?". Damit ist die Talksendung zurück aus der mehrwöchigen Herbstpause. Hier alle Infos zum Polit-Talk um 21.45 Uhr im Ersten.

Anne Will heute: Gäste am 6. November 2022

Omid Nouripour (Bündnis´90/Die Grünen)

Peter Tschentscher ( SPD

Stormy-Annika Mildner, Direktorin Aspen Institute Germany, Expertin für Außenhandelspolitik

Norbert Röttgen ( CDU

Melanie Amann, Mitglied der Chefredaktion und Leiterin Hauptstadtbüro „Der Spiegel“

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Thema bei Anne Will heue ist Deutschlands Rolle und Position in der Außenpolitik. Anlass ist der Kurzbesuch von Olaf Scholz in Peking, eine umstrittene Reise. Kritik kam sogar aus Reihen der Ampel-Partner. Im China-Tross des Kanzlers: eine hochkarätig besetzte Wirtschaftsdelegation. Aber sollte Deutschland mit einem Land wie China oder anderen autokratischen Staaten Geschäfte machen wie bisher oder seine Abhängigkeiten reduzieren?

Für viel Unmut sorgt die geplante chinesische Beteiligung an einem Hamburger Hafenterminal. Mehr als zwei Drittel der Deutschen lehnen sie ab. Hat die Bundesregierung falsch entschieden? Nicht verstehen können viele derzeit auch die Reaktion der Ampel auf die Proteste im Iran. Sollten Kanzler und Außenministerin entschiedener handeln? Diese Fragen wollen Anne Will und Gäste heute diskutieren.

Wann kommt Anne Will heute?

Anne Will läuft um 21.45 Uhr nach dem Tatort. Zuschauer können im Forum der Sende-Webseite über Anne Will heute mitdiskutieren.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD. Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen. Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Rückblick: Wer waren die Gäste bei Anne Will vor der Herbst-Pause?

Martin Schulz (SPD), Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP

Marina Weisband, deutsch-ukrainische Publizistin

Sarah Pagung, Politologin und Russland-Expertin „Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik"

Viktor Jerofejew, Schriftsteller, emigrierte im Frühjahr 2022 aus Russland

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasbergs Hart aber fair" eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.