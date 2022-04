Auf Mallorca gehen die Mietwagen aus - 130 Euro pro Tag sind jetzt normal

Wer für seinen Mallorca-Urlaub 2022 jetzt noch keinen Mietwagen gebucht hat, könnte ein Problem bekommen. Richtig teuer wird es auf jeden Fall.

14.04.2022 | Stand: 13:50 Uhr

Mallorca wird schon an Ostern von Urlaubern regelrecht überrannt. Bis Ostermontag werden am Flughafen von Palma de Mallorca rund 600.000 Passagere an- und abreisen. Das berichtete jetzt die Betreibergesellschaft Aena.

Nach der langen Corona-Pause, die auch auf Mallorca zu zahlreichen Einschränkungen führte, wird die Insel jetzt vor allem von Urlaubern aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Schweden, den Niederlanden, Belgien und aus Großbritannien überrannt.

Wer für seinen Osterurlaub spontan einen Mietwagen auf Mallorca buchen wollte, dürfte allerdings in die Röhre schauen. Wie das Mallorca Magazin berichtet, sind in einigen Regionen der Insel keine Mietautos mehr zu bekommen. "Viele von denjenigen Urlaubern, die nicht reserviert haben, müssen deshalb auf ein Auto verzichten", schreibt das Blatt unter Berufung auf die Verbände Aevab und Balebal.

Mietautos auf Mallorca: Im Sommer und Herbst werden sie noch knapper

Den Angaben zufolge gibt es auf den Balearen 2020 rund 50.000 Autos weniger als im Vorpandemie-Jahr 2019. Das habe dazu geführt, dass die Preise um bis zu 300 Prozent gestiegen seien. Konkret: Musste man früher zwischen 15 und 60 Euro pro Tag für einen Mietwagen auf Mallorca zahlen, seien es jetzt im Schnitt 130 Euro - sofern man überhaupt einen bekommt.

So teuer sind Mietwagen auf Mallorca 2022

Wegen der angespannten Lage auf dem Markt müsse man zwischen Juli und September mit noch mehr Problemen bei der Mietwagen-Buchung rechnen, denn dann sei die Nachfrage nach Autos noch höher.

Dass es auf Mallorca einen Mangel an Mietwagen gibt, liegt vor allem an den Herstellern, die in der Corona-Pandemie und auch aufgrund von Lieferproblemen bei der Herstellung weniger Fahrzeuge produziert hatten. Deswegen konnten die Autovermieter auf der Insel ihre Bestände nicht ausbauen.