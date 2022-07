Mann greift 26-Jährigen in Regionalexpress mit Flasche an und flüchtet

Im Streit verletzt ein Mann in Aulendorf im Landkreis Ravensburg einen 26-Jährigen mit einer Flasche lebensgefährlich. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

12.07.2022 | Stand: 12:43 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es zwischen 0 Uhr und 00.30 Uhr in einem Regionalexpress bei Aulendorf im Landkreis Ravensburg zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen.

Nach Polizeiangaben griff der mutmaßliche Täter einen 26-Jährigen in dem Zug, der von Ulm nach Friedrichshafen unterwegs war, mit einer Flasche an und verletzte diesen lebensgefährlich.

Angreifer in Aulendorf flüchtet aus dem Zug

Als der Zug am Bahnhof in Aulendorf hielt, flüchtete der Angreifer aus dem Waggon. Trotz Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnten die Beamten den Mann bislang nicht finden. Die Ermittlungen der Polizei Ravensburg dauern an. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.