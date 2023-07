Aus Venedig zum Weltstar: Wie eine Italienerin Touristen vor Taschendieben warnt

Monica Poli, Mitglied der Initiative "Cittadini non distratti", filmt mutmaßliche Taschendiebe. Durch TikTok wurde ihre Stimme weltberühmt. Aber es gibt auch Kritik.

„Achtung, Taschendiebe!“, ruft Monica Poli auf Italienisch und richtet ihre Kamera auf eine Frau am Bahnhof von Venedig. Ihre Stimme ist in vielen TikTok-Videos zu hören, die von Millionen Menschen gesehen werden. Poli will Touristen und Einheimische vor Taschendieben warnen. Wenn sie verdächtige Personen sieht oder einen Diebstahl beobachtet, ruft sie laut ihr Erkennungszeichen: „Attenzione borseggiatrici, Attenzione pickpocket!“ Sie filmt die mutmaßlichen Täterinnen und Täter und nimmt in manchen Fällen auch die Verfolgung auf.

Poli ist Mitglied des gemeinnützigen Vereins „Cittadini non distratti“, zu Deutsch „Bürger, die sich nicht ablenken lassen“. Die Gruppe von Freiwilligen hat es sich seit mindestens dreißig Jahren zur Aufgabe gemacht, Taschendiebe zu überführen. Die 57-jährige Poli ist seit vielen Jahren Mitglied der Gruppe. „Irgendwann, nach ein paar Jahrzehnten, wurde uns klar, dass es wenig bringt, in den lokalen Zeitungen und Fernsehsendern zu erscheinen, wenn wir ausländische Touristen über die Gefahr von Taschendiebstählen informieren wollen“, erklärt Poli in La Nuova Venezia. Der Erfolg über die sozialen Medien kam innerhalb kürzester Zeit. Über 60 Millionen Aufrufe hat das bekannteste Video der Gruppe auf TikTok, sogar die New York Times berichtete über die Italienerin.

Polis Aufnahmen von mutmaßlichen Taschendieben sind laut Polizei verboten

Die Kanäle hätten es ihnen ermöglicht, ein Netzwerk der Zusammenarbeit mit Touristen aufzubauen, sagt Poli. Immer mehr Videos von „Fans“ tauchen auf, die mutmaßliche Taschendiebe zeigen – unverpixelt wie in Polis Videos. Es sei verboten, solche Aufnahmen ins Internet zu stellen, sagt die Polizeigewerkschaft in Venedig der Deutschen Welle. Dies gelte insbesondere für Minderjährige. Außerdem bestehe die Unschuldsvermutung für alle Personen, die nicht von einem Gericht verurteilt worden seien.

Der erste Kanal Polis, „Cittadini non distratti“, wurde deshalb Mitte Juni von TikTok gesperrt. Wegen Belästigung und Schikane, wie auf dem Account des Vereins zu lesen ist. Sie selbst verurteilt das: „Das bedeutet, dass sie Taschendiebstähle akzeptieren, während Menschen, die versuchen, sie aufzuhalten, verboten werden“, schreibt sie.

„Attenzione pickpocket“ ist längst zu Meme-Material geworden

Polis Stimme ist mittlerweile nicht nur weltweit bekannt, sondern taucht auch in Remixen und Memes auf. Ihr Ausruf „Attenzione pickpocket“ ertönt zum Beispiel, wenn Haustiere versuchen, ihren Besitzern das Essen zu stibitzen.

Dass ihre Stimme kopiert und für andere Zwecke verwendet wird, störe sie, sagt Poli in Interviews. Es sei unangemessen, ihre Rufe für politische oder ironische Zwecke zu nutzen, schreibt sie auch auf ihrem Kanal. „Ich schreie, um Einheimische und Touristen zu warnen, dass Leute unterwegs sind, die zu einer kriminellen Organisation gehören.“