Auto rammt Sattelzug: Mann von schwangerer Fahrerin stirbt

Tragischer Unfall auf der B72 in Cloppenburg (Niedersachsen): Der Mann einer Schwangeren stirbt, nachdem ihr Auto mit einem Sattelzug zusammengestoßen war.

18.06.2021 | Stand: 08:53 Uhr

Beim Unfall mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße 72 in Cloppenburg ist ein 31-Jähriger ums Leben gekommen. Eine 26 Jahre alte Frau, im siebten Monat schwanger, sei mit dem 31-Jährigen, ihrem Ehemann, am Donnerstagnachmittag in einem Auto mit Anhänger in Richtung Friesoythe gefahren, teilte die Polizei mit.

Anhänger gerät ins Schlingern

An einer zunächst zweispurigen Stelle überholte die Frau einen anderen Wagen, beim Einscheren nach rechts kam ihr mit Steinen beladener Anhänger ins Schlingern und das Auto geriet in den Gegenverkehr, wo es den Sattelzug eines 43-Jährigen rammte.

Atmung setzt aus: Mann stirbt an Unfallstelle

Bei dem Zusammenstoß wurde der 31-Jährige im Auto eingeklemmt, er verlor das Bewusstsein, die Atmung setzte aus. Einsatzkräfte der Polizei bargen ihn aus dem Fahrzeug, dennoch starb er noch an der Unfallstelle. Die 26-Jährige kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

