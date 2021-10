Axel Springer entbindet "Bild"-Chef Reichelt von Aufgaben

Axel Springer trennt sich von Bild-Chef Julian Reichelt. Er habe auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens Berufliches und Privates nicht klar getrennt.

18.10.2021 | Stand: 19:44 Uhr

Der Medienkonzern Axel Springer hat mit sofortiger Wirkung Bild-Chefredakteur Julian Reichelt von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Den Posten von Reichelt übernimmt Johannes Boie, 37, derzeit Chefredakteur Welt am Sonntag.

"Als Folge von Presserecherchen hatte das Unternehmen in den letzten Tagen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen", begründete der Konzern seinen Schritt. "Dabei hat der Vorstand erfahren, dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat."

Dennoch fand Springer-CEO Mathias Döpfner lobende Worte für Reichelt: "Julian Reichelt hat Bild journalistisch hervorragend entwickelt und mit Bild Live die Marke zukunftsfähig gemacht. Wir hätten den mit der Redaktion und dem Verlag eingeschlagenen Weg der kulturellen Erneuerung bei Bild gemeinsam mit Julian Reichelt gerne fortgesetzt.

Den Vorwurf sexueller Übergriffe wies der Konzern zurück. Räumte aber ein: "Es gab aber den Vorwurf einvernehmlicher Liebesbeziehungen zu Bild-Mitarbeiterinnen und Hinweise auf Machtmissbrauch in diesem Zusammenhang." Umstritten sei einer Pressemitteilung des Unternehmens zufolge, ob einer Mitarbeiterin dadurch berufliche Vorteile gewährt wurde.

(joni)