Baby: Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen Eltern eines Jungen sein

Lena Meyer-Landrut - das Baby ist da! Bislang unbestätigten Gerüchten zufolge sollen die Sängerin und ihr Freund Mark Forster Eltern eines Jungen geworden sein.

17.02.2021 | Stand: 08:40 Uhr

Offiziell bestätigt ist es noch nicht, aber die Sänger Lena Meyer-Landrut (29) und Mark Forster (38) sollen Eltern eines Jungen geworden sein. Am Dienstag sei das Paar in seiner Wahlheimat Berlin gesehen worden. Lena habe eine Tasche getragen, Mark Forster einen Maxi-Cosi - einen Baby-Kindersitz fürs Auto. Das berichtete unter anderem die Bild am Dienstag.

Wann das Baby auf die Welt kam und welchen Namen es bekommen wird, ist unklar. Ob und wann das Gerücht rund um den Nachwuchs offiziell bestätigt wird, ist ebenfalls offen . Auf Anfrage der Bild ließ der Anwalt des Paares, Simon Bergmann, ausrichten: „Wie zu allen privaten Dingen wird meine Mandantschaft hierzu keine Stellung nehmen.“ Ihr Privatleben hüten die beiden Sänger streng (Lesen sie auch: "The Masked Singer 2021": Sendetermine, Jury, Kostüme - Infos zum Start).

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen Eltern geworden sein

Was bislang über die Beziehung von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster bekannt ist oder vermutet wird:

Die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010 ("Satellite") und Mark Forster sollen Eltern eines Jungen geworden sein.

2010 ("Satellite") und sollen Eltern eines Jungen geworden sein. Im Januar wurde bekannt, dass Lena schwanger sein soll.

schwanger sein soll. Die Sänger sollen seit Anfang 2020 ein Paar sein und nach Angaben der Bild seit Dezember 2020 verheiratet sein.

Kennengelernt haben sich Lena Meyer-Landrut und Mark Forster Berichten zufolge 2015 bei der Sat1 -Casting-Show "The Voice Kids", wo beide Jury-Mitglieder waren.

10 Jahre ESC-Sieg: So hat sich Lena Meyer-Landrut verändert

