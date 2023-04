"Es wird leichter": Der Bergdoktor schickt erste Grüße von den Dreharbeiten zur Staffel 17

Sie sind wieder da. In Ellmau in Tirol haben Ende April die Dreharbeiten zur 17. Staffel der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" begonnen. Alle Infos dazu gibt's hier.

27.04.2023 | Stand: 09:03 Uhr

"Ich glaub es geht schon wieder los"- so singt es Schlager-Ikone Roland Kaiser seit 1988. 20 Jahre später ging "Der Bergdoktor" auf Sendung. Roland Kaiser singt den Schlager bis heute. Und der "Bergdoktor" praktiziert auch 2023 in der Region Wilder Kaiser in Tirol. In dieser Woche haben in Österreich die Dreharbeiten zur 17. Staffel begonnen. Angekündigt als offizieller Drehstart war der 27. April 2023. Aber vom Set meldeten sich der Bergdoktor und sein Freund Dr. Kahnweiler bereits am vergangenen Montag.

Drehstart zur neuen Bergdoktor-Staffel wird gefeiert

In den Sozialen Medien haben sich Bergdoktor Hans Sigl, Serien-Tochter Lilli (gespielt von Ronja Forcher) vom Set zurückgemeldet. In verschiedenen Fangruppen, zum Beispiel auf Facebook, wird der Beginn der Dreharbeiten in Ellmau beinahe euphorisch gefeiert. Auch wenn bis zum Staffelstart zum Jahreswechsel noch ein paar Monate ins Land gehen. Viele Fans erkundigen sich nach genauen Drehzeiten. Sie wollen Urlaub machen am Wilden Kaiser und die beliebten Bergdoktor-Drehorte im Frühling besuchen. Immer im Gepäck: Die Hoffnung auf ein Foto mit einem der Stars.

Nach Drehschluss hatten Fans in der Vergangenheit oft die Gelegenheit auf ein Selfie mit dem Bergdoktor. Bild: Frank Tischhart

Nicht nur "normale" Fans der seit 25 Jahren so erfolgreichen ZDF-Serie posieren für ein Foto. Im Oktober 2022 ließ sich Sänger Thomas Anders ("Modern Talking") mit Hans Sigl für ein Selfie ablichten.

Hoffnung auf etwas mehr Fröhlichkeit als in Staffel 16 gibt es jedenfalls. „Es wird ein bisschen leichter werden, dieses Jahr“, verriet Hans Sigl im Interview mit Bunte über die anstehende 17. Bergdoktor-Staffel. Zoff zwischen dem Bergdoktor Martin Gruber und seinem Bruder Hans (gespielt von Heiko Ruprecht), dazu ein dramatisches Ende, mit Lisbeth (Monika Baumgartner) im Koma. „Die 16. Staffel hat sich ja bei den Leuten als eine etwas düstere Staffel gezeigt. Da musste Martin Gruber ein paar Sachen durchleben und erleben, die haben das Ganze ein bisschen dunkler gemacht und das war auch gut und richtig so", sagte der Schauspieler gegenüber der Illustrierten.