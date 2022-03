Happy End für den "Bergdoktor"?  Finale der 15. Staffel läuft am Donnerstag im Fernsehen

Am 17. März läuft das Finale von "Der Bergdoktor" im TV. Laut Hauptdarsteller Hans Sigl wartet die 15. Staffel mit einigen schockierenden Überraschungen auf.

14.03.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Am Donnerstag erscheint die siebte und damit letzte Folge der aktuellen "Bergdoktor"-Staffel. Ursprünglich sollte diese am 10. März ausgestrahlt werden. Doch stattdessen zeigte das Zweite Deutsche Fernsehen die Sondersendung "Markus Lanz - Ein Abend für die Ukraine". Am 17. März erfahren die Zuschauer endlich, wie es mit Dr. Martin Gruber und den anderen Charakteren weitergehen wird.

Bergdoktor: Darum geht es in dem Finale der 15. Staffel

"Was bleibt": In der letzten Folge der 15. Bergdoktor-Staffel stehen nicht nur dem Alpin-Arzt große Veränderungen bevor. Tochter Lilli (Ronja Forcher) hat in der Praxis gekündigt, um ihrem Freund Robert von nun an in seiner Werkstatt zu helfen. Ein schmerzhafter Abschied steht für Martin Gruber (Hans Sigl) auch von seinem Sohn Johann an, denn Franziska (Simone Hanselmann) will das Baby zu sich nehmen. Sollte sie letzten Endes doch nach New York ziehen?

Bilderstrecke

Der Bergdoktor - So hat sich der Cast über die Jahre entwickelt

1 von 13 Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF 2 von 13 Die Familie Gruber (v.l.): Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgarntner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), der Bergdoktor Martin (Hans Sigl). Bild: ZDF, Thomas Schumann (Archiv) Die Familie Gruber (v.l.): Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgarntner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), der Bergdoktor Martin (Hans Sigl). Bild: ZDF, Thomas Schumann (Archiv) 3 von 13 Die Gruber-Familie hat einen großen Auftritt auf dem Sängerfest in Staffel vier. Bild: Thomas R. Schumann, ZDF Die Gruber-Familie hat einen großen Auftritt auf dem Sängerfest in Staffel vier. Bild: Thomas R. Schumann, ZDF 4 von 13 Noch ein älteres Bild aus der Serie. Der Bergdoktor läuft seit 2008 im ZDF. Es ist eine Neuauflage einer deutsch-österreichischen Serie mit dem gleichen Namen aus den Jahren 1992-1997. Bild: Susanne Sigl Noch ein älteres Bild aus der Serie. Der Bergdoktor läuft seit 2008 im ZDF. Es ist eine Neuauflage einer deutsch-österreichischen Serie mit dem gleichen Namen aus den Jahren 1992-1997. Bild: Susanne Sigl 5 von 13 Die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Der Bergdoktor" haben hier gerade begonnen. Die Familie Gruber ist wieder vereint auf ihrem Hof. v.l.n.r.: Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF Die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Der Bergdoktor" haben hier gerade begonnen. Die Familie Gruber ist wieder vereint auf ihrem Hof. v.l.n.r.: Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF 6 von 13 Die vier vom Gruberhof: (von links) Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF Die vier vom Gruberhof: (von links) Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF 7 von 13 Auf ein neues Jahr: Die Kern-Besetzung der Erfolgsserie Bergdoktor beim Drehstart für ein neues Winterspecial im Jahr 2016. Bild: Stefanie Leo, ZDF Auf ein neues Jahr: Die Kern-Besetzung der Erfolgsserie Bergdoktor beim Drehstart für ein neues Winterspecial im Jahr 2016. Bild: Stefanie Leo, ZDF 8 von 13 Familie Gruber im Jahr 2015. Von links: Hans (Heiko Ruprecht), Lisbeth (Monika Baumgartner), Lilli (Ronja Forcher), Martin (Hans Sigl). Bild: Roland Defrancesco, ZDF Familie Gruber im Jahr 2015. Von links: Hans (Heiko Ruprecht), Lisbeth (Monika Baumgartner), Lilli (Ronja Forcher), Martin (Hans Sigl). Bild: Roland Defrancesco, ZDF 9 von 13 Familienidylle auf dem Gruberhof: Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) mit ihren beiden Söhnen Martin (Hans Sigl, 2.v.l.) und Hans (Heiko Ruprecht, 2.v.r.) und Enkeltochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Stefanie Leo, ZDF Familienidylle auf dem Gruberhof: Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) mit ihren beiden Söhnen Martin (Hans Sigl, 2.v.l.) und Hans (Heiko Ruprecht, 2.v.r.) und Enkeltochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Stefanie Leo, ZDF 10 von 13 Hans Sigl, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Heiko Rupprecht treffen sich zum 14. Mal am Wilden Kaiser für eine neue Staffel. Bild: Roland Defrancesco, ZDF Hans Sigl, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Heiko Rupprecht treffen sich zum 14. Mal am Wilden Kaiser für eine neue Staffel. Bild: Roland Defrancesco, ZDF 11 von 13 Der Cast um Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (links) kurz nach dem Drehbeginn für die zwölfte Staffel im Jahr 2018. Bild: Bernd Schuller, ZDF Der Cast um Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (links) kurz nach dem Drehbeginn für die zwölfte Staffel im Jahr 2018. Bild: Bernd Schuller, ZDF 12 von 13 "Der Bergdoktor - Drehstart Juni 2020": Die Hauptdarsteller um Hans Sigl (ganz hinten) versammeln sich zum Foto vor dem Gruberhof. Bild: Erika Hauri, ZDF "Der Bergdoktor - Drehstart Juni 2020": Die Hauptdarsteller um Hans Sigl (ganz hinten) versammeln sich zum Foto vor dem Gruberhof. Bild: Erika Hauri, ZDF 13 von 13 Mit Robert Schwarz (Timon Ballenberger, l.) und Anne (Ines Lutz, r.) erhält die Gruber-Familie rund um Lilli (Ronja Forcher, 2.v.l.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.r.), Hans (Heiko Ruprecht, 3.v.l.) und Martin (Hans Sigl, 3.v.r.) in der 15. Staffel "Zuwachs". Bild: Erika Hauri, ZDF Mit Robert Schwarz (Timon Ballenberger, l.) und Anne (Ines Lutz, r.) erhält die Gruber-Familie rund um Lilli (Ronja Forcher, 2.v.l.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.r.), Hans (Heiko Ruprecht, 3.v.l.) und Martin (Hans Sigl, 3.v.r.) in der 15. Staffel "Zuwachs". Bild: Erika Hauri, ZDF 1 von 13 Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF

Ein Gedanke, der nicht nur Martin, sondern auch Anne (Ines Lutz) zu schaffen macht, die sich liebevoll um den Kleinen gekümmert hat. Zuletzt war das Verhältnis zwischen den beiden Verlobten deutlich unterkühlt. Ob der Bergdoktor und seine Anne nach all dem Trubel in der letzten Zeit doch zu einem Happy End zusammenfinden, erfahren die Fans nun am 17. März. Vorab soll verraten sein: Laut Hans Sigl soll das Finale mit "heartbreaking Überraschungen" aufwarten.

Bergdoktor Staffel 15: "Was bleibt" in der ZDF-Mediathek

Wer es nicht mehr länger abwarten kann, wie die Geschichte um den Bergdoktor in der 15. Staffel zu Ende geht, kann vorab in der ZDF-Mediathek das Finale sehen. Die 88-Minuten lange Episode ist noch bis zum 02.03.2023 verfügbar. (Lesen Sie auch: Hart aber fair heute: Frank Plasberg und Gäste diskutieren über den Ukraine-Krieg)

Darsteller (Auswahl):

Dr. Martin Gruber - Hans Sigl

Hans Gruber - Heiko Ruprecht

Lilli Gruber - Ronja Forcher

Lisbeth Gruber - Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler - Mark Keller

Susanne Dreiseitl - Natalie O'Hara

Anne Meierling - Ines Lutz

