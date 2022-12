Abschiebung nach Deutschland? Boris Becker soll nächste Woche freikommen

Boris Becker könnte Weihnachten in Freiheit erleben. Eine Abschiebung nach Deutschland steht offenbar kurz bevor. In seiner Heimat wäre er ein freier Mann.

06.12.2022 | Stand: 15:14 Uhr

Ein schöneres Weihnachtsgeschenk könnte sich Boris Becker wohl nicht vorstellen. Rechtzeitig zu Heiligabend könnte die Tennis-Legende wieder ein freier Mann sein. Das legen britische Medienberichte nahe. Es könnte nun alles ganz schnell gehen.

Boris Becker könnte in der kommenden Woche freikommen

Becker sitzt derzeit im Huntercombe-Gefängnis im englischen Oxfordshire. Der 55-Jährige wurde am 29. April wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Etwas weniger als acht Monate sitzt er in Haft. In den nächsten Tagen könnte er nun nach Deutschland abgeschoben werden.

Bereits Mitte November war in Berichten von unterschiedlichen Medien über die Freilassung Beckers noch vor Weihnachten spekuliert worden. Nun berichtet der britische Mirror, dass der ehemalige Profi-Tennisspieler in der kommenden Woche nach Deutschland abgeschoben werden soll. In seiner Heimat wäre Becker dann ein freier Mann. Rechtzeitig zu Weihnachten.

Boris Becker: Abschiebung nach Deutschland dank Schnellverfahren?

Grund für Beckers Freilassung wäre ein Schnellverfahren, für das er offenbar zugelassen wurde. Durch dieses können ausländische Häftlinge ihre Entlassung und Abschiebung in ihre Heimatländer beantragen. Dadurch sollen britische Gefängnisse entlastet und Geld gespart werden.

Offiziell bestätigt ist die Abschiebung nach Deutschland noch nicht. Becker lebte seit 2012 in London, besitzt aber keine britische Staatsbürgerschaft. Wenn er nun abgeschoben wird, muss er seine Haftstrafe in Deutschland nicht weiter absetzen. Er dürfte allerdings bis zum Ablauf der zweieinhalbjährigen Freiheitsstrafe nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen.

In London lebte Becker vor der Inhaftierung mit seiner Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro im Stadtteil Kensington. Auch seine Ex-Frau Lilly Becker ist mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus (12) in der englischen Metropole zu Hause.